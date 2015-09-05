Светофоры на экспорт Свежий выпуск Глеб МАЛЫХ, Актобе

«В настоящее время 80% светофоров, установленных у нас в стране – это светофоры, произведенные компанией «Светоком». Потенциал у компании большой. Так, буквально 2 месяца назад мы представили отечественные светофоры в рамках торговой миссии в Кыргызстане, и результат не заставил себя долго ждать. При нашей поддержке «Светоком» скоро примет участие в 7-й Узбекистанской международной выставке «Дорожно-строительная и коммунальная техника – UzComak 2015», далее продукция будет презентована в Омске и Новосибирске», – говорит управляющий директор АО «KAZNEX INVEST» Аскар Арынов.

Как отмечают представители ТОО «Светоком», начало экспорта их продукции – серьезная ступень вверх для развития предприятия, и на данный момент при поддержке государства ее удалось преодолеть. В дальнейших планах компании – выход на рынки Таджикистана и России.



