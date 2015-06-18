Свежескошенную коноплю хранили у себя двое жителей Жамбылской области

Закон и Порядок
Меруерт Нургазинова
фото предоставлено пресс-службой ведомства
Сотрудники по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области при проведении оперативно-поисковой операции "Кокнар-2015" выявили 1 506 кг свежескошенной конопли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба ДВД Жамбылской области.

По информации ведомства, по факту возбудили два уголовных дела по ст. 269 ч. 4 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ). За преступления такого рода предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

"Так, 5 июня в предпесковой зоне Шуского района вдоль реки Курагаты задержан 40-летний житель Меркенского района, у которого было обнаружено и изъято 4 снопа дикорастущей конопли весом 879 кг. Мужчина нигде не работает, имеет семью, 6 детей. Ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 175 УК РК за кражу", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации ведомства, 8 июня недалеко от села Татты был задержан 37-летний житель Алматинской области. У него обнаружили и изъяли 3 снопа дикорастущей конопли общим весом 627 кг и серп с наслоениями. Задержанный был водворен в ИВС  Меркенского РОВД.

В настоящее время по данным уголовным делам проводится досудебное расследование.

