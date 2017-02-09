Свежие фото Головкина с тренировки перед боем с Джейкобсом
Боксер Геннадий Головкин активно готовится к бою с Дэниэлом Джекобсом. В Сети опубликованы фотоподтверждения, передает Kazpravda.kz.
Фото со страницы GGG в "ВК"
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, посетил зал The Summit, в котором тренируется Головкин. В своем
твиттере он выложил свежие фотографии казахстанского боксера, пишет портал Vesti.kz.
Фото: @steveucnlive
Бой Головкин – Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
"Man in black... #GGG #BOXING", – подписал это фото Стив Ким.