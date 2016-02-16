Около 200 тонн томатов различных сортов собрали работники тепличного комплекса «Мадмар», расположенного в поселке им. Исаева Карасайского района. Это первый урожай аграрного объекта, запущенного ровно год назад в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса» и «Агробизнес-2020». Теплица занимает площадь в 4 га. Применяемая здесь голландская технология гидропоники позволяет собирать урожай дважды в год – весной и осенью.

Процесс полностью автоматизирован, вместо обычного грунта используют кокосовый субстрат, в который сажают семена и подают маточный раствор, насыщенный кислотой и удобрениями. Используется также система капельного орошения, снижающая потреб­ление воды, электроэнергии и других ресурсов. Для подкормки растений применяют углекислый газ, в результате многократно увеличивается урожайность.

Инвестиционный проект стоимостью 1,2 млрд тенге получил поддержку акимата Алматинской области, фонда «Даму» и АО «КазАгроМаркетинг». Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Мадмар» Даулет Токпакбаев, комплекс рассчитан на круглогодичное производство экологически чистой плодоовощной продукции. Выращен богатый урожай помидоров, в ближайшие дни начнется сбор огурцов, предполагаемый объем которых составит 600 тонн. В перспективе ассортимент пополнится перцем, зеленью, салатами. Ведется строительство хранилищ и складских помещений, производственную мощность парника планируется увеличить до 3 тыс. тонн продукции в год.

На объекте получили постоянную работу около 100 местных жителей, со временем число рабочих мест вырастет за счет постройки новых теплиц рассадного и салатного направлений. Аграрии вносят весомую лепту в развитие продовольственного пояса вокруг Алматы. Свежая витаминная продукция уже поставляется в торговые сети города без посредников, что обеспечивает стабилизацию цен.