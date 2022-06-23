Свежий взгляд на рутинную работу

Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что в стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно. На системном уровне нужно искоренить бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Дебюрократизация станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах.

С цитирования Главы государства мы начали беседу с руководителем департамента Агентства по делам государственной службы по Актюбинской области Адильбеком Мукашевым.

– Казахстанский институт государственного управления в последнее время находится под пристальным вниманием общественности во многом благодаря новому вектору развития Второй республики. Сформированная за годы независимости модель государственного управления требует взвешенной корректировки с учетом развития общества и новых взглядов молодежи, геополитических, социальных вызовов. Агентство по делам государственной службы было создано в 1998 году в первую очередь для развития сложной системы, поэтому нам не столь важно слепо выполнять свои функции, сколь искать новые решения, проявляя интерес и инициативу.

– В какой мере система гос­управления регионального уровня отвечает современным вызовам?

– Сразу отмечу, в нее входит 431 госорган. Если у одних министерств нет территориальных подразделений, то у других – их несколько, по отдельным функ­циям наблюдается дублирование. К примеру, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности нет территориального под­разделения, но есть инспекция связи, в штате которой только четыре сотрудника.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства представлено в регионе тремя территориальными подразделениями: Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе, Комитетом ветеринарного контроля и надзора, а также Комитетом лесного хозяйства и животного мира. В акимате также есть управление сельского хозяйства со штатом в 39 единиц и ветеринарная служба в составе 16 единиц.

Параллельно с территориальной инспекцией лесного и охотничьего хозяйства работают областные управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов. Различаются они контрольно-надзорными функциями.

Департамент экологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов выдает разрешения на эмиссию в окружающую среду объектов первой категории, тогда как управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов – объектам второй, третьей и четвертой категорий. Аналогичное сравнение можно сделать и по департаменту Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения, функции которого взаимосвязаны с управлением труда и управлением занятости и социальной защиты областного акимата.

В рамках политики по сокращению контрольно-надзорных функций и для устранения идентичности выполняемых обязанностей логично передать территориальные инспекции в подчинение местных исполнительных органов во избежание дублирования или наоборот.

– Многие вопросы решаются на центральном уровне, на необходимость каких еще пре­образований в госсекторе обратите внимание законодателей?

– Правоохранительная, дипломатическая, воинская, государственная и даже гражданская службы – звенья одной цепи. Уверен, в Казахстане нужно разработать единый кодекс, который бы регламентировал работу всех этих структур. Да, закон о госслужбе учитывает в некоторой степени единые параметры для поступ­ления на государственную и правоохранительную службу, есть и другие схожие моменты, но назрела необходимость создать именно кодекс, чтобы унифицировать в том числе социальные гарантии. К примеру, сейчас лицо, уволенное по отрицательным мотивам из правоохранительных органов, не может быть повторно принято на службу, а в госслужбе такого ограничения нет.

Конечно, будет много противников у этой идеи, но возьмем кодификацию работников гос­организаций, где задействовано 1,4 миллиона человек. Раз гос­предприятия входят в единую систему госуправления, то кадровая политика и здесь должна быть комплексной. Кстати, в странах ОЭСР 18% экономически активного населения (врачи, учителя и другие) отнесены к госслужащим.

Анализ показал, при назначении руководителей 11 госучреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта акимата области, ни в одном случае не был проведен конкурс, несмотря на законодательную возможность. Казус и в том, что подведомственные организации вправе проверять не профильные управления акимата области, которым подчиняются коммунальные (казенные) предприятия, а лишь служба внутреннего аудита со штатом не более четырех человек на основе предварительного планирования и акта, подписанного акимом области.

Оппоненты могут сослаться на Трудовой кодекс, но он носит рамочный характер и распрост­раняется на отношения лиц, не связанных с госаппаратом. Даже при регулировании отношений среди госслужащих приходится прибегать к нормам данного кодекса, что вряд ли оправданно.

Другой пример «шероховатос­ти» подходов. Сейчас Трудовой кодекс запрещает назначение на все должности в квазигоссекторе лиц, ранее уличенных в коррупции, но в том же кодексе, если брать назначение в госорган на гражданскую, обеспечивающую административно-хозяйственную деятельность, то это ограничение распространяется только на претендента на руководящую должность.

Наша система, на мой взгляд, достойна получить отдельный Кодекс «О государственном управлении», что позволит идти в ногу со временем и даже создать задел на перспективу.

– Как можно улучшить качество госуслуг?

– Сегодня у нас, оказывается, 676 госуслуг, госфункций более 15 тысяч. Нарушения выявляем чаще в ходе проверок, обращения редки. Наверное, это обусловлено низкой правовой культурой, незнанием своих прав и обязанностей госорганов. Системные отказы в оказании госуслуг без объяснения причин, просрочки на незначительный срок, актуален и сбой информационных систем.

На мой взгляд, без объединения всех, а это порядка 400 информационных систем, госорганов в один, добиться цифровизации вряд ли получится. Во-первых, дорого обходятся их разработка и обслуживание. Во-вторых, важно оперативно устранять сбои. В-третьих, при дефиците квалифицированных кадров не нужно иметь IT-специалиста каж­дому госоргану.

Не реализован в полную меру потенциал ЦОН как единого провайдера госуслуг, поскольку лишь 3% услуг местных исполнительных органов оказываются через центр. Но есть еще 60 услуг, их удельный вес также мизерный. Кроме того, ЦОН не сотрудничает с органами госдоходов и миграционной полицией, хотя такие возможности есть.

Для сравнения, в Эстонии в один момент отказались от альтернативы, и с тех пор 99% гос­услуг оказываются в электронном виде. Наше население в целом готово к такому переходу, шока не будет.

– Вы возглавляете совет по этике. Какие нарушения характерны?

– В Актюбинской области в 2021 году за нарушения служебной этики к ответственности привлечены девять госслужащих, двое из них – по решению совета по этике. В сравнении с предыдущим годом наблюдается значительное снижение. В основном это госслужащие, ранее привлеченные к административной ответственности по статье 440 КоАП – за распитие алкогольных напитков в общественных местах или появление в состоянии опьянения. Встречаются факты грубого обращения с заявителями.

– Что может улучшить социальную защищенность госслужащих?

– Предыдущее повышение зарплаты заметно сказалось на настроении госслужащих, подвигло их качественно выполнять свои функции. К сожалению, из-за правового нигилизма либо отсутствия мотивов сельские госслужащие не пользуются возможностью получить подъемное пособие, а это сумма в 100 МРП, или 306 тысяч тенге, и поддержкой на приобретение или строительство жилья, соответственно 1 500 МРП, или 4,6 миллиона тенге.

Госаппарату следует прививать принципы японской системы «кайдзен». Сэкономленные средства можно направить на решение социальных вопросов. Здесь уместен внешний аудит администрирования бизнес-процессов. Полагаю, реализация агентством и госорганами указа по дебюрократизации позволит выявлять «погрешности» и своевременно реагировать на них.

К примеру, в 2020 году только в Актюбинской области в среднем на бумагу акиматы тратили свыше 25 миллионов тенге, поскольку только в канцелярии районных акиматов была установлена система электронного документооборота. Многие областные управления пользовались копировальными машинами, несмотря на то что практически все они размещены в одном здании.

– Имея значительный стаж госслужбы, какие навыки Вы бы посоветовали развивать у себя молодым коллегам?

– Для начинающего госслужащего на первом месте должны быть чувство ответственности, дисциплинированность и желание новых познаний. Немаловажную роль играет даже не отличное знание законов, а умение грамотно писать и излагать свою мысль, развитая логика. Сейчас все нормативные акты можно найти в открытых источниках, нужно научиться вникать в их суть, анализировать. Следует быть клиентоориентированным, постоянно совершенствоваться, предусмотреть кураторство министерствами обязательного повышения квалификации региональных госслужащих. На мой взгляд, не имея предложений, не видя проблемы и пути ее решения, невозможно добиться успеха.