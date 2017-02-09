Один из таких незабываемых концертов, «Көк байрағым, желбіре», состоялся в Костанайской областной филармонии им. Е. Омирзакова при содействии областного управления культуры. С воодушевлением и признательностью слушатели встретили произведения композиторов Жоламана Турсунбаева, Бейбита Дальденбая, Владимира Стригоцкого-Пака, Светланы Апасовой, Ермека Умирова, Алиби Мамбетова-Жубанова, Балнур Кыдырбек, Серикжана Абдинурова, Хабибуллы Сетекова.

Примечательно, что такие концерты дают пищу не только для души, но и для ума. Например, может возникнуть вопрос: «Почему наши композиторы презентуют свои высококлассные классичес­кие произведения с оркестрами народных инструментов?»

Лично моя позиция по этому поводу всегда была неоднозначной. Раньше я была против переложения казахских домбровых кюев на оркестровое звучание, нивелирующее многие их стороны. Тем более что старшее поколение композиторов фактически не сочиняло произведений для оркестра народных инструментов, которые и стали тогда пополнять репертуар за счет переложений образцов устно-профессионального творчества. Возможно, этот факт продиктован был тем, что в то время стояла другая задача – освоение образцов мировой классики и письма для симфонических оркестров.

Немаловажно отметить и то, что в недавнее время в нашей стране существовал только один оркестр народных инструментов. Сегодня уже 18! И в каждом – сильный исполнительский состав с высокими профессиональными достижениями. Оркестр народных инструментов дает широкие возможности для исполнения любых произведений, включая мировую классику. Такие концерты с участием солистов филармоний, благодаря сотрудничеству с Сою­зом композиторов , открывают большие возможности для пополнения репертуара. У коллективов появляется реальный шанс попасть на международную арену.

Концерт «Көк байрағым, желбіре» произвел большое впечатление не только на слушателей, но и на музыкантов оркестра народных инструментов, открывших для себя новые возможности. Все произведения прозвучали свежо и концептуально. Дирижеры Назымбек Молдахметов и Берик Оразалин смогли раскрыть мощный потенциал оркестра народных инструментов. Сколько было красок и динамики, всевозможных нюансов, слаженности и гармонии звучания!

Особенно хочется отметить солистов областной филармонии им. Е. Омирзакова, сумевших донести до костанайской публики красоту и свежесть современной музыки. Их вдохновляло присутствие на концерте председателя Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек и председателя Астанинского филиала СК Серикжана Абдинурова. С известными композиторами можно было пообщаться в непринуж­денной обстановке и выслушать их ценные советы. Такие мастер-классы не забываемы!

Очень радует то, что наши творческие коллективы интересуются не только достижениями мировой классики. Это, как бы, само собой разумеется. Новый стимул для развития культурного потенциала нашей страны дают как концерты в больших городах, так и та последовательная и продуманная работа, которую ведет Союз композиторов. Казахстанские композиторы сегодня при огромной поддержке своих коллег-музыкантов дарят соотечественникам радость встречи с профессиональной классической казахстанской музыкой.

В концерте триумфально прозвучали сочинения композиторов разного этнического происхождения: Владимира Стригоцкого-Пака «Дала тойы», Светланы Апасовой «Сары-арка ХХI век», Хабибуллы Сетекова «Уйгурский танец»… Какое разнообразие тем и прекрасных звучаний!

Ведь именно такая музыка заставляет задуматься об историческом прошлом народа. Она напоминает и о золотых годах студенчества 1970–1980-х годов. Ведь на арене музыкального олимпа много композиторов именно этого поколения. Произведения, прозвучавшие на сцене Костанайской областной филармонии, стали свидетельством огромного слушательского интереса к музыке, которая объе­диняет сердца.