Свидетель перемен

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Большую работу по сохранению истории провел Султан Досмагамбетов, издавший фундаментальный документальный труд «Цент­ральный Казахстан: природа и природные ресурсы, события и люди, реформы и развитие», ставший своего рода энциклопедией экономической, политической, социальной жизни края, расположенного в центре страны. В увесистом томе значительное место отведено периоду работы Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в Карагандинской области. Не упущено ни одно событие, свидетелем которых был сам автор.

«Нурсултан Назарбаев и Султан Досмагамбетов знают друг друга не один десяток лет. В ту пору, когда Нурсултан Абишевич был избран секретарем обкома партии, Султан Капарович работал председателем облисполкома – они вместе добивались утверждения в ЦК партии и в Совете Министров генерального плана развития областного центра. Факт широко известный.

Султан Досмагамбетов всегда с интересом следил за тем, как уверенно идет по жизни Нурсултан Назарбаев, на которого обратил внимание еще по «комсомольской линии», – писала наша газета в 2011 году.

60 лет жизни С. Досмагамбетова были тесно связаны с Карагандинской областью. Начав в 1955 году трудовую деятельность преподавателем Карагандинского горного, затем политехнического института, он с 1963 по 1982 год работал секретарем, вторым секретарем областного комитета КП Казах­стана, председателем Карагандинского облисполкома. В период его работы развернулось гигантское строительство Казахстанской Магнитки. В книге «Стальной профиль Казахстана» Нурсултан Назарбаев писал: «Следует отметить плодо­творную деятельность по развитию металлургического комбината, созданию необходимых условий для его коллектива председателя облисполкома Досмагамбетова».

За 20 лет работы Султана Капаровича в руководстве областью возникли и развились города Каражал, Абай, Шахтинск, разрос­лись Караганда, Балхаш, Темиртау, Джезказган, Сарань. В эти годы были достигнуты значительные успехи в социально-экономичес­ком развитии региона, введены в строй многочисленные объекты производственного и социального назначения. Население области увеличилось на 55%.

Это был период освоения сразу нескольких угольных месторож­дений, подачи иртышской воды населению Караганды, Карметкомбинату для промышленных целей, сельскохозяйственным предприятиям и хозяйствам. В те годы значительно изменилась и улучшилась социальная сфера, не строился ни один микрорайон без школ, детских садов и поликлиник.

Незадолго до пенсии Султан Капарович был направлен ЦК КПК на работу ректором Карагандинского пединститута физвоспитания. Талантливый организатор Досмагамбетов уже через два года вывел вуз третьей категории в многопрофильный педагогический институт первой категории, сделав его одним из крупных в стране и в корне изменив его материально-техническую базу. И даже уйдя на пенсию, он, активный человек с гражданской позицией, никогда не отделял себя от жизни области.

Султану Капаровичу не довелось увидеть торжеств, посвященных 25-летию Независимости РК. Почетный гражданин Карагандинской области и города Караганды, кавалер орденов «Құрмет», Ленина, четырех – Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», государственный и общественный деятель ушел из жизни полгода назад. В историко-краеведческом музее в рамках «25 звездных дней» открылась персональная выставка профессора Досмагамбетова, где представлены фотоматериалы, правительственные награды, книги и фильм о замечательном человеке.

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