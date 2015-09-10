Свидетели подвигов предков Свежий выпуск 436 Татьяна БЕК

Символично, что экспозиция развернута в Купольном зале Музея Первого Президента РК, под сводами которого в 1997 году была официально провозглашена новая столица Казахстана.

Уже с момента открытия выставки стало ясно, насколько удачным оказался подбор экспозиционного материала. Это подтверждает не только постоянный поток посетителей, но и огромное количество запросов по экспонатам выставки, поступающих от исследователей истории и культуры Казахстана.

Выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Казахское ханство: великие образы Великой степи» впервые представила собрание сразу нескольких музейных коллекций по истории и культурному наследию традиционного казахского общества. Широкую живописную панораму истории ханства воссоздают произведения известных казахстанских художников, скульпторов, ювелиров, реконструкторов.

Особое место в экспозиции занимают артефакты: фрагмент знаменитой сабли Абылай-хана с дарственной надписью от имени Российской императрицы Елизаветы I, шлем Болек-батыра, а также реконструкции перст­ней-печатей казахских ханов, выполненные со всей историчес­кой досто­верностью К. Алтынбековым, и художественные панно, воспроизведенные золотой канителью А. Абдубаит.

Многие экспонаты выставки представлены широкому зрителю впервые. В этом ряду особое мес­то занимают редкие панно перио­да Цинской династии Китая. На них изображена процедура дип­ломатического обмена дарами представителей различных государств при китайском императорском дворе. В числе этих диплома­тов есть и представители Казахского ханства. Эти уникальные архивно-изобразительные источники были найдены в архивах КНР, и их достоверные копии изготовлены по инициативе Посольства РК в КНР.

Выставка «Казахское ханство: великие образы Великой степи» вот уже на протяжении семи месяцев радует жителей и гостей Астаны. За это время экспозиция нашла своего благодарного зрителя. Узнать о судьбе отдельных экспонатов, возможность прослушать тематическую экскурсию и вновь оказаться в особенной атмосфере Купольного зала, пропитанного духом свободы, единства народа Казахстана и преемственности его идеалов, неизменно привлекает музейного посетителя. Выставка «Казахское ханство: великие образы Великой степи» продлится до конца сентября.



