Свидетели успехов

Денежный оборот на территории нашей страны существовал с древности. В Сырдарьинском и Отрарском оазисе тюркские правители, а в Жетысу – тюргеши в VII–VIII веках чеканили собственные монеты. В середине Х века активно развивались товарно-денежные отношения, увеличивался приток иностранных товаров. В Отраре действовал знаменитый монетный двор.

Великий шелковый путь с первого века нашего тысячелетия и до Х века был крупнейшей транспортной артерией Евразии. Монеты средневековья выпускались только значимыми родами и племенами. Знаки и символы, отчеканенные на них, олицетворяли силу и власть. На монетах этого периода можно увидеть знаки земли, воды, неба, фигурки различных животных, рыб, птиц.

– История денежного обра­щения и чеканки монет на территории нашей страны имеет ­давние традиции. Мы наследники известных монетных дворов и на века прославленных чекан­щиков. Благодаря монетному делу о наших городах знали в самых отдаленных уголках ­Евразии, – говорит Азат Таубек, старший научный сотрудник отдела охраны исторических и культурных памятников ­Государственного археологического музея-заповедника «Отрар». – Множество больших богатых караванов ­Великого шелкового пути на протяжении сотен лет прибывали в этот город, ставший важнейшим торгово-экономическим центром.

При раскопках Отрара и близ него найдено множество монет – как местных, так и отчеканенных в других государствах. По словам Азата Таубека, в результате многолетних поисков археологов в музее-заповеднике «Отрар» собраны коллекции монет бухарской, согдийской, самаркандской и китайской чеканки. Их нужно не только хранить, но и активно изучать для правильного понимания истории.

Отрар был одним из столичных центров ряда государств – Кангюя, Караханидских владений, Ак Орды и Казахского ханства. В одно время он принадлежал Алтын Орде, затем был включен в империю Тимура. В 2004 году недалеко от Отрара был обнаружен крупнейший клад золотых монет местной чеканки. К середине ХІІІ века здесь чеканили золотые, серебряные, медные монеты. Клад серебряных монет, датируемых XIV–XV веками, нашли в 1998 году рядом с Отраром на городище Куйрыктобе. Среди серебряных монет встречаются бухарские, среди медных – самаркандские, тимуридские, чагатайские.

В мелкой розничной торговле в основном использовались медные фельсы. В то же время в оборот вошли и золотые монеты, они применялись по весу, при необходимости их делили на куски. С конца ХІV века появи­лись медные динары...

В ХХ веке в Казахстане стал использоваться единый рубль. Это продолжалось до ноября 1993 года.

– Введение национальной валюты тенге 15 ноября 1993 года стало одним из значимых решений для Казахстана, главным шагом к его экономической и финансовой независимости, – говорит Азат Таубек. – Сегодня тенге – национальный символ и визуальная идентификация совре­менного Казахстана, проводник культурной и исторической информации. Тенге фактически является государственным символом наряду с гербом, флагом и гимном, а также играет важную роль в популяризации историко-культурного наследия нашего государства.

В коллекции нумизматики отрарского музея-заповедника можно увидеть и первую валюту независимого Казахстана: тиын и тенге образца 1993 года.

– Сегодня тенге – денежная единица Казахстана, получившая мировое признание, в том числе благодаря своему уникальному дизайну и авангард­ным защитным элементам, – поясняет Азат Таубек. – Это подтверждают многочисленные награды и призовые места, присужденные нашим банкнотам и монетам на престижных международных выставках и конкурсах. Новейший период развития страны свидетельствует о правильности нашего исторического выбора.