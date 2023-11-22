Свидетели успехов Статьи 22 ноября 2023 г. 1:00 69 Игорь Прохоров Уникальная коллекция средневековых золотых и серебряных монет в Государственном археологическом музее-заповеднике «Отрар» заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана. Денежный оборот на территории нашей страны существовал с древности. В Сырдарьинском и Отрарском оазисе тюркские правители, а в Жетысу – тюргеши в VII–VIII веках чеканили собственные монеты. В середине Х века активно развивались товарно-денежные отношения, увеличивался приток иностранных товаров. В Отраре действовал знаменитый монетный двор. Великий шелковый путь с первого века нашего тысячелетия и до Х века был крупнейшей транспортной артерией Евразии. Монеты средневековья выпускались только значимыми родами и племенами. Знаки и символы, отчеканенные на них, олицетворяли силу и власть. На монетах этого периода можно увидеть знаки земли, воды, неба, фигурки различных животных, рыб, птиц. – История денежного обращения и чеканки монет на территории нашей страны имеет давние традиции. Мы наследники известных монетных дворов и на века прославленных чеканщиков. Благодаря монетному делу о наших городах знали в самых отдаленных уголках Евразии, – говорит Азат Таубек, старший научный сотрудник отдела охраны исторических и культурных памятников Государственного археологического музея-заповедника «Отрар». – Множество больших богатых караванов Великого шелкового пути на протяжении сотен лет прибывали в этот город, ставший важнейшим торгово-экономическим центром. При раскопках Отрара и близ него найдено множество монет – как местных, так и отчеканенных в других государствах. По словам Азата Таубека, в результате многолетних поисков археологов в музее-заповеднике «Отрар» собраны коллекции монет бухарской, согдийской, самаркандской и китайской чеканки. Их нужно не только хранить, но и активно изучать для правильного понимания истории. Отрар был одним из столичных центров ряда государств – Кангюя, Караханидских владений, Ак Орды и Казахского ханства. В одно время он принадлежал Алтын Орде, затем был включен в империю Тимура. В 2004 году недалеко от Отрара был обнаружен крупнейший клад золотых монет местной чеканки. К середине ХІІІ века здесь чеканили золотые, серебряные, медные монеты. Клад серебряных монет, датируемых XIV–XV веками, нашли в 1998 году рядом с Отраром на городище Куйрыктобе. Среди серебряных монет встречаются бухарские, среди медных – самаркандские, тимуридские, чагатайские. В мелкой розничной торговле в основном использовались медные фельсы. В то же время в оборот вошли и золотые монеты, они применялись по весу, при необходимости их делили на куски. С конца ХІV века появились медные динары... В ХХ веке в Казахстане стал использоваться единый рубль. Это продолжалось до ноября 1993 года. – Введение национальной валюты тенге 15 ноября 1993 года стало одним из значимых решений для Казахстана, главным шагом к его экономической и финансовой независимости, – говорит Азат Таубек. – Сегодня тенге – национальный символ и визуальная идентификация современного Казахстана, проводник культурной и исторической информации. Тенге фактически является государственным символом наряду с гербом, флагом и гимном, а также играет важную роль в популяризации историко-культурного наследия нашего государства. В коллекции нумизматики отрарского музея-заповедника можно увидеть и первую валюту независимого Казахстана: тиын и тенге образца 1993 года. – Сегодня тенге – денежная единица Казахстана, получившая мировое признание, в том числе благодаря своему уникальному дизайну и авангардным защитным элементам, – поясняет Азат Таубек. – Это подтверждают многочисленные награды и призовые места, присужденные нашим банкнотам и монетам на престижных международных выставках и конкурсах. Новейший период развития страны свидетельствует о правильности нашего исторического выбора. Пред. След. Пред. След.