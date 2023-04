Свидетельства былого

Palgrave Macmillan приобрело права на выпуск книги «Голод 1931–1933 в Центральном Казах­стане: сборник архивных документов и воспоминаний». Ее создала группа ученых Карагандинского университета им. Е. А. Букетова, в которую вошли Зауреш Сактаганова, Айнаш Мустояпова, Лариса Харитонова, Кымбат Абдрахманова, Женисгуль Ибраимова и Альфия Китибаева. Руководил проектом член-корреспондент НАН РК, профессор Нурлан Дулатбеков.

В 2022 году книга о голоде вышла на казахском и русском языках. Ее презентацию освещали местные и республиканские СМИ, а потом с авторами связались представители издательства Palgrave Macmillan. Они предложили карагандинским ученым взаимовыгодное сотрудничество. Но чтобы британское издательство стало продавать книгу, нужно было перевести ее на английский язык. Карагандинцы с этой задачей справились, и в результате труд под названием The Famine of 1931–1933 in Central Kazakhstan. Collection of Archival Documents and Memoirs вошел в каталог всемирно известной компании. Теперь через Интернет его может купить любой человек.

– Для нас сотрудничество с таким именитым издательством – это в первую очередь престиж, – отмечает ректор Карагандинского университета им. Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков. – Для ученого очень важно, когда к его трудам имеет доступ большое количество людей по всему миру, тем более что раньше у нас такой возможности вообще не было. Хочу сказать, что в своем труде о голодоморе 1930-х годов мы не собирались давать политическую оценку этому историческому явлению. У нас был чисто научный интерес. Главное – оставить свидетельства людей о тех страшных событиях.

Нурлан Дулатбеков добавляет, что на заре независимости казахстанские ученые практически не уделяли внимание теме ашаршылық. Как ни странно, но о голоде в казахской степи больше писали зарубежные исследователи. Из отечественных авторов эту тему в книге «Хроника великого джута» поднял Валерий Михайлов. Известны работы немецкого историка Роберта Киндлера «Сталинские кочевники: правление и голод в Казахстане» и Сары Камерон из США «Голодная степь: голод, насилие и создание Советского Казахстана».

– У нашей работы о голодоморе срединный характер, – комментирует Нурлан Дулатбеков. – В ней есть архивные данные и свидетельства потомков очевидцев тех событий. Нет оценки. Наверное, этим мы и привлекли внимание всемирно известного издательства.

Книга The Famine of 1931–1933 in Central Kazakhstan. Collection of Archival Documents and Memoirs разделена на две большие части. Первая состоит из архивных материалов, которые карагандинские историки собирали в нескольких городах.

– Когда я работала в архивах Караганды, Петропавловска и Алматы, у меня создалось впечатление, что они были заметно подчищены, – говорит доктор исторических наук, профессор Зауреш Сактаганова. – Сейчас трудно сказать, какими силовыми структурами и насколько серьезно, но понятно, что какая-то часть материалов просто пропала. Но, к счастью, что-то осталось. Среди архивных документов конца 1920-х – начала 1930-х годов есть написанные и на латинице, и на «төте жазу». Этот пласт документов во всей респуб­лике, а не только в Центральном Казахстане историками изучен мало. Их нужно считывать. Думаю, благодаря им мы наберем информацию на второй сборник.

Профессор Сактаганова знает, что в 2021 году в Астане был издан пятитомник под названием «Ашаршылық. Голод. 1928–1934. Документальная хроника». В нем собрана информация о голоде на всей территории нашей республики. Однако материалов, касающихся Центрального Казахстана, очень мало. Это связано с тем, что в начале XX века здешние жители вели кочевой и полукочевой образ жизни. Архивное дело в регионе было не развито. К тому же Караганда приобрела статус города только в 1934 году. А до этого областным центром был Петропавловск. В его архивах и приходится искать драгоценную информацию о голодоморе в степях Сарыарки.

Но вернемся к труду карагандинских ученых. Вторая часть книги включает в себя рассказы людей, в семьях которых сохранились воспоминания о голоде 1930-х годов. Она состоит из трех разделов. Первый посвящен историям казахских семей, которые выжили во время голода благодаря тому, что откочевали в сторону Караганды и Балхаша. Там развивалась промышленность, люди могли устроиться на работу и прокормиться.

Второй раздел содержит истории казахов, которых голод вынудил откочевать в Россию. Позже они или их потомки вернулись на родину. Третий раздел – это воспоминания спецпереселенцев, которые тоже застали голод в степи. Все эти истории собирали студенты и преподаватели Карагандинского университета, общаясь со своими бабушками и дедушками, а также выезжая в сельские районы.

– Я много встречалась с людьми, родные которых пережили голод, – рассказывает кандидат филологических наук Лариса Харитонова. – Они щедро делились информацией. Бывало и так, что человек рассказывал мне целостную историю своей семьи. Мы собирали все. Слушать о пережитых страданиях психологически сложно. Такие истории – это квинтэссенция горя. А мы, собирая материал, год находились в такой обстановке. Это морально тяжело. Знаете, даже хлеб было сложно есть, выслушав страшные истории о голоде.

– Для казахского народа ашаршылық – это одна из самых больных тем, – констатирует профессор Нурлан Дулатбеков. – Нет в мире другого такого государства, где бы за небольшой срок погибло почти 50% населения. Ученые называют разные цифры, в частности, говорят о трех миллионах жертв голодомора. Это притом что, по данным на 1926 год, в Казахстане проживали всего около шести миллионов человек.

Карагандинские ученые не собираются ограничиваться одним сборником, посвященным ашаршылық. Они намерены продолжать исследования и, собрав новый материал, издать вторую книгу о голодоморе в степях Сарыарки. Это только вопрос времени.