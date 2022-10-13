Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить онлайн в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Министерство здравоохранения Казахстана при регистрации рождения детей обеспечивает передачу медицинских свидетельств о рождении в органы юстиции. Теперь этот документ можно получить онлайн с помощью сервиса для выдачи свидетельства о рождения ребенка пользователям платформы Kaspi.kz», – проинформировали в ведомстве.

Как поясняют разработчики Kaspi.kz, подать заявку на свидетельство о рождении можно прямо в приложении. В заявке нужно ввести имя ребенка и данные родителей, а затем выбрать ЦОН, где хотите забрать свидетельство.

При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz – показать свое лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам.

Данный сервис реализован совместно с министерствами здравоохранения, юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «НИТ» и компанией Kaspi.kz.