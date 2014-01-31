Свидетельство признания заслуг

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Экономика

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) прошла IV сессия Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). В ней приняли участие члены казахстанской делегации, которую возглавил министр окружающей среды и водных ресурсов Нурлан Каппаров. В ходе сессии были рассмотрены вопросы по развитию и продвижению возобновляемых источников энергии. Также состоялась церемония подписания Глобального атласа представителями 65  стран, в том числе министрами 43 государств, присоединившихся к организации в 2013 году. Ранее инициативу Глобального атласа поддержали 39 стран – членов IRENA.

Глобальный атлас создан IRENA совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и рядом ведущих международных технических институтов и компаний по сбору данных ВИЭ. Казахстан как полноправный член организации также присоединился к данной инициативе.

На этой же сессии министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппаров избран вице-президентом Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии на 2015 год, что является свидетельством признания усилий Казахстана по развитию ВИЭ, а также инициатив нашей страны по развитию устойчивой энергетики на международном уровне. Напомним, Казахстан является полноправным членом IRENA с 2013 года.

В ходе поездки также состоялась встреча Н. Каппарова с руководителями Агентства по экологии Абу-Даби и Международного фонда сохранения дрофы-красотки. На встрече обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе научных связей, а также в области сохранения биоресурсов в особо охраняемых природных территориях.

Сергей ОСАНОВ

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