​Свидетельство высокого доверия

На заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) состоялось назначение председателей главных органов ВТО на 2017 год. Посол Казах­стана в Швейцарии, постоянный представитель РК при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айт­жанова возглавила Комитет ВТО по торговле и окружающей среде.

Состоявшееся назначение свидетельствует о высоком доверии стран – членов ВТО к Казах­стану. В текущем году в рамках подготовки к XI министерской конференции ВТО, которая состоится 11–14 декабря 2017 года в Буэнос-Айресе (Аргентина), на новых председателей органов ВТО возлагается большая ответственность за активизацию обсуждений среди членов оганизации в целях достижения успешных результатов мероприятия.

Комитет ВТО по торговле и окружающей среде создан в 1995 году и является постоянным форумом для диалога между правительствами стран – членов ВТО по вопросам влияния торговой политики на окружающую среду и окружаю­щей среды – на торговлю.