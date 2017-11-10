​Свидетельствуют экспонаты

На вернисаж собрались представители творческой интеллигенции, профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи вузов города, деятели культуры. О значении перехода казахского алфавита на латинскую графику говорили директор Государственного архива Акмолинской области Темирбек Батырханов, доцент Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова Бердибай Шалабаев, заместитель директора областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабае­ва Галина Савенкова и другие.

Эта выставка документов Государственного архива Акмолинской области позволяет детально проследить исторический опыт перевода казахской письмен­ности на латинскую графику, используемую в Казахстане с 1929 по 1940 год. Казахский алфавит на латинской графике был составлен на основе арабского алфавита Ахметом Байтурсыновым с учетом фонематики казахского языка и был признан учеными-лингвистами.

В экспозиции представлены издания периодической печати – газеты «Ленин туы», «Сталинский путь», «Жана арка», а также официальные документы. Это постановления Центрального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров КазАССР, директивные указания, циркуляры, резолюции, статистические отчеты, протоколы, личные документы граждан, акты записи рождения, анкеты, автобиографии – в общей сложности более 100 экспонатов. Организаторы отмечают, что, в частности, были использованы фонды архивов Акмолинского райкома партии, Атбасарского уездного отдела здравоохранения, Акмолинской землеустроительной партии, Акмолинского губернского комитета ВКП (б), а также подшивки газет тех лет.