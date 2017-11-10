Свежий выпуск
​Свидетельствуют экспонаты
Чингиз Ташенов, Кокшетау

На вернисаж собрались представители творческой интеллигенции, профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи вузов города, деятели культуры. О значении перехода казахского алфавита на латинскую графику говорили директор Государственного архива Акмолинской области Темирбек Батырханов, доцент Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова Бердибай Шалабаев, заместитель директора областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабае­ва Галина Савенкова и другие.

Эта выставка документов Государственного архива Акмолинской области позволяет детально проследить исторический опыт перевода казахской письмен­ности на латинскую графику, используемую в Казахстане с 1929 по 1940 год. Казахский алфавит на латинской графике был составлен на основе арабского алфавита Ахметом Байтурсыновым с учетом фонематики казахского языка и был признан учеными-лингвистами.

В экспозиции представлены издания периодической печати – газеты «Ленин туы», «Сталинский путь», «Жана арка», а также официальные документы. Это постановления Центрального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров КазАССР, директивные указания, циркуляры, резолюции, статистические отчеты, протоколы, личные документы граждан, акты записи рождения, анкеты, автобиографии – в общей сложности более 100 экспонатов. Организаторы отмечают, что, в частности, были использованы фонды архивов Акмолинского райкома партии, Атбасарского уездного отдела здравоохранения, Акмолинской землеустроительной партии, Акмолинского губернского комитета ВКП (б), а также подшивки газет тех лет.

Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов открыл карагандинцам свою мечту
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
А в сказке все бывает!
COVID снова бьет по курортам мира
Как предупредить рак кожи в летние месяцы
"Наехали" даже союзники
Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города
Кто кому дорогу переехал?
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти
Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии встретились в Нур-Султане
И за, и против
Французов призвали незамедлительно ограничить энергопотребление
Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента
Мой робот – мой друг
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Брал на дело, потратил на кудалык
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Через тернии – к мечте стать полицейским
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран
Умер певец Юрий Шатунов
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове

Читайте также

Свежий выпуск
Встречи в глубинке
Свежий выпуск
В каспийском формате
Свежий выпуск
Быть не просто мамой
Свежий выпуск
Обменялись опытом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]