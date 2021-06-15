Свидетелями полицейской спецоперации стали жители Алматы

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Свидетелями специальной операции полиции по задержанию квартирных воров стали жители Алматы, передает Kazpravda.kz
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В микрорайоне "Таугуль" трое подозреваемых мужчин (от 26 до 31 года) путем подбора ключа от входной двери проникли в чужую квартиру и тайно похитили золотые изделия. Однако полицейские не дали злоумышленникам реализовать преступный план до конца.
"Сотрудниками нашего подразделения параллельно проводились оперативные мероприятия. Задержание подозреваемых проведено при содействии бойцов спецподразделения. При осмотре и личном обыске у "домушников" были обнаружены и изъяты орудия преступлений: болторез, отвертки, различные отмычки – необходимый для вскрытия замка двери или сейфа арсенал. Кроме этого, у подозреваемых были обнаружены золотые изделия владельца квартиры. На данный момент фигуранты, незаконно проникшие в жилое помещение, водворены в ИВС ДП Алматы. В отношении подозреваемых проводятся следственные действия за деяния, предусмотренные по ст.188 ч.3 – кража, совершенная в крупном размере", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Куатбек Науатов.