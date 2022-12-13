Свинец и ртуть обнаружили в воздухе в Казахстане

Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (736,2 тыс.тонн) и Карагандинской (569,7 тыс.тонн) областей.

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В Национальном докладе Казахстана о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 2021 году представлена информация о том, какие вещества загрязняют воздух в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В документе сказано, что значительная часть населения Казахстана проживает в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основными из которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отмечается также, что основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (736,2 тыс.тонн) и Карагандинской (569,7 тыс.тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах.

"По данным Бюро национальной статистики РК, в 2021 году в воздушный бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества как свинец и его соединения в количестве 255,6 тонн, марганец и его соединения – 68,6 тонн, оксид меди – 219,3 тонн, кислота серная – 360,1 тонн, хлор – 56,6 тонны, ртуть – 195 килограмм", - указано в документе.

Ранее отмечалось, что в Нацдокладе перечислили города с самым загрязненным воздухом.