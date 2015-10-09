Свежий выпуск Свингуя с Ирэн Мария ОРЛОВА, Алматы

Родина джаза – Америка. А Нью-Йорк – это город джаза, «Большое яблоко», где ежедневно выступают звезды, гремит Гарлем, кипит Бродвей. Именно здесь на заре ХХ века зародился знаменитый нью-йоркский фортепианный стиль, закладывались основы современного музыкального театра – мюзиклы, возникли первые джазовые фестивали. Обо всем этом рассказали и сыграли группа «Jazz House» и ее солистка Ирэн Аравина.

Джазмены убеждены, что свинг – это чувство, в отсутствии которого невозможно сыграть джаз. Уже с первых аккордов рояля, кларнета, трубы, саксофона они вовлекли публику в удивительное музыкальное путешествие, «зажгли» вдохновенной импровизацией. И алматинские любители джаза от души наслаждались этой эмоциональной, чувственной и безгранично свободной в своих проявлениях музыкой.

Такие концерты, а, точнее, музыкальные тематические вечера, посвященные джазу и его развитию, в нашем городе стали традицией. Так, нынешнему предшествовали «Вечер французского джаза» и «Джаз Нового Орлеана». Их гос­ти слушали произведения из репертуара Мишеля Леграна, Жан-Люка Понти, Ив Монтана, Эдит Пиаф и других известных музыкантов. Джазмены исполнили ритмы и мелодии, предвосхитившие целую эпоху и десятки направлений джаза!

Идейным вдохновителем, устрои­телем и участником таких концертов выступает Ирэн Аравина – успешная джазовая певица, участница международных джазовых фестивалей, солистка Биг-бенда Алматы, групп «Apples» и «Jazz House», организатор и координатор международного джаз-фестиваля «JazzZone» в Алматы. Ирэн – автор и ведущая циклов музыкальных программ на радио и телепрограмм, она осуществила ряд музыкальных театральных постановок в театре «АRТиШОК» и Новосибирском областном театре драмы «Старый дом».

– Джаз – это воздух, которым я дышу, – говорит Ирэн.

К музыке она стала приобщаться с рождения. В ее семье – все музыканты. А отец Ирэн – знаменитый искусствовед Юрий Аравин, который в 70-е годы был председателем первого джаз-клуба Алматы. К ним в гости приходили известные алматинские джазмены, в том числе Георгий Метакса, Михаил Ермолов, Тахир и Фархад Ибрагимовы, и устраивали у них дома настоящие сейшны. И еще в юности Ирэн навсегда влюбилась в искреннюю и зажигательную музыку, которая рождается здесь и сейчас, прямо на глазах, и идет от сердца и души.

– Мы играем музыку интеллектуальную, и, увы, далеко не всем понятную, – рассказывает она. – И я хочу, и всегда очень стараюсь, чтобы гости наших концертов выходили из зала с новыми эмоциями и впечатлениями, чтобы они полюбили музыку, которую я люблю всем сердцем.



