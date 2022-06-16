Свинское отношение

Крупное свиноводческое хозяйство, субсидируемое из бюджета, десятилетиями безнаказанно губит природу и делает невыносимой жизнь людям.

Никого не спросясь

Четыре года назад «Казахстанская правда» уже рассказывала о свиноводческом хозяйстве на окраине Усть-Каменогорска («Подложил свинью», «КП» от 19 июня 2018 года). Напомним, с 2002 года в крестьянском хозяйстве «Родничок» занялись свиноводством – без разрешительных экологичес­ких документов, без очистных сооружений, сливая навоз на рельеф местности.

Рядом со свинокомплексом городские окраины – поселки Лесхоз, Шмелев лог и село Степное. Как живущие в них люди реагировали на столь «замечательное» соседство? Писали жалобы, заявления, обращения. Сообщали о зловонии, мухах, грызунах, загрязненной воде в скважинах, угробленной лесополосе. Просили вмешаться акимат, правоохранительные органы, представителей правящей партии…

Трудно поверить, но все эти годы свинокомплекс преспокойно продолжал работать, несмотря на поток жалоб. В ситуации ровным счетом ничего не менялось – словно кто-то поставил ферму выше закона.

Всего один пример: в 2018 году после коллективной жалобы в Администрацию Президента на комплекс, наконец, выехала комиссия из специалистов служб экологии, ветеринарии, санэпиднадзора, ЖКХ, а также полицейских. Специалисты с ходу зафиксировали массу грубейших нарушений, в том числе слив жидкого навоза на местность. Напомним, речь идет о территории, где расположены три поселка.

Казалось бы, скандал, чрезвычайная экологическая и санитарная ситуация! Тем не менее хозяйство не только не закрыли – его даже не наказали и не заставили привести свою деятельность в соответствие с нормами и правилами. В департаменте экологии дали такое объяснение: предпринимателю невозможно вручить уведомление – дома его, мол, нет, на телефонные звонки он не отвечает, почтовые отправления возвращает обратно.

– Название хозяйства «Родничок» звучит как циничное издевательство, – высказала мнение жительница поселка Лесхоз Гульнур Нурбекова. – У нас собрано множество видео и фото, как стоки со свинофермы сбегают в лесополосу, как от них засыхают деревья. Такой вот «родничок», убивающий природу.

К сожалению, выслушать точку зрения владельца фермы не удалось – вход на предприятие всегда на замке, у охраны на все вопросы один ответ: руководство в отъезде.

О масштабах комплекса можно судить по данным из открытых источников. На сайте агромедиа­холдинга хозяйство числится среди крупнейших производителей свинины в Восточно-Казахстанской области. Поголовье – больше 10 тыс. животных, мощность производства – 1 тыс. тонн охлажденного мяса в год. Плюс здесь выпускают колбасу и несколько видов сала. Продажи – в десятках торговых точек Усть-Каменогорска, в том числе пяти фирменных.

Площадь участка, переданного хозяйству в аренду на 49 лет, составляет 20 га. Действуют 7 корпусов, есть площадки забоя, кормопроизводства, а также, если верить сайту, современная система удаления навоза, перерабатывающая отходы в удобрение.

Четыре года назад в депар­таменте экологии привели подробности этой современной системы от «Родничка».

«Жидкая фракция сливается на рельеф местности без защитных устройств от проникновения в подземные воды, – рассказали в департаменте. – Подземные воды попадают в Ульбу, которая является притоком трансграничной реки Иртыш».

В нынешнем году в марте жители Степного, Лесхоза и Шмелева лога специально собрались на сход по поводу животноводческого комплекса. Жизнь по соседству со свиньями стала совершенно невозможной – зловоние, насекомые, загрязненная земля и грунтовые воды... От исполнительной власти потребовали принять к бизнесмену меры не на словах, а на деле.

И… произошло почти чудо – госорганы, наконец, услышали население! Областной депар­тамент экологии на основании обращения граждан направил просьбу в Минэкологии, геологии и природных ресурсов о внеплановой проверке. Получил «добро». И с 28 апреля по 31 мая специалисты провели изучение «свиного» хозяйства. В итоге экологи подтвердили то, что и так было очевидно: предприятие грубейшим образом нарушает экологическое законодательство.

«Свиной навоз размещается на открытой земляной площадке, идет загрязнение почвы, – дали комментарий в пресс-службе областного департамента. – Отсутствует учет отходов, и, соответственно, не ведется по ним отчетность. В связи с отсутствием системы канализации загрязненные стоки при атмосферных осадках отводятся за пределы свинофермы. Более того, на ферме с помощью ассенизаторской машины сливают на рельеф местности свиную жижу, которая может загрязнять не только поверхностные, но и подземные воды».

В ходе лабораторных исследований в пробах почвы, отобранных как на территории фермы, так и за ее пределами, проверяющие обнаружили вредные вещества аммонийной группы. Замеры по качеству атмосферного воздуха на точке рядом с убойным цехом в поселке Лесхоз показали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду почти в 6 раз. Ко всему у свинокомплекса отсутствовала оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – обязательный в соответствии с Экологическим кодексом до­кумент для объектов I категории.

«Без ОВОС деятельность таких предприятий запрещена, – дополнительно пояснили в облдепартаменте. – Однако предприниматель игнорирует экологические требования, у него отсутствует экологическая экспертиза, а это административное нарушение».

Погрозили пальцем, дали денег

По итогам проверки животноводческий комплекс наказали штрафами: по пунк­ту 1 ст. 320 Экологического кодекса РК (Накопление отходов) – на 153 тыс. тенге, по ст. 321 (Сбор отходов) – еще на 153 тыс. тенге, за игнорирование разработки ОВОС – на такую же сумму. Плюс наказание на 30,6 тыс. тенге за отсутствие очистных сооружений, то есть загрязнение грунтовых вод, 22,9 тыс. тенге – за загрязнение воздуха…

В целом крупный комплекс, два десятка лет занимавшийся свинством по отношению к окружающей среде, оштрафовали на сумму (внимание!) 536 025 тенге. Образно говоря, предприятию-загрязнителю погрозили пальцем. Самым строгим шагом со стороны инс­пекторов стало предписание владельцу «Родничка» разработать план мероприятий по устранению нарушений и обещание проконтролировать его исполнение.

Для сравнения: в 2021 году в Актюбинской области проверка свинофермы на 40 тыс. голов, действовавшей с аналогичными нарушениями, закончилась судебным иском на 10 млрд тенге. Суд снизил сумму ущерба, но все равно она превысила 7 млрд тенге! Аким Актюбинской облас­ти поставил вопрос о смене нап­равления дея­тельности хозяйст­ва либо его закрытии. Даже с учетом того, что усть-каменогорский комплекс вчетверо меньше, сколько он нанес вреда природе за два десятилетия? Явно больше, чем на полмиллиона.

В апреле разразился очередной скандал: неизвестные выбро­сили на городской полигон твердых бытовых отходов мешки с тушами свиней. По словам мастера ТОО «Спецкоммунтранс» Даурена Сайфуллина, «приехали какие-то мужики на «газели», груженной мешками с внутренностями, головами и целыми тушами. Вывалили все это на свалку. И уехали». В ТОО не стали обращаться в полицию, сами нашли грузовик, водителя. Заставили собрать назад отходы. Куда их дальше дели – неизвестно. Жители Степного, Лесхоза и Шмелева лога забили тревогу: вдруг на свинокомплексе гуляет инфекция?

Любопытней всего, что в департаменте санэпидконтроля от этой истории полностью отгородились. Как заявили в ведомстве, свинофермы не входят в перечень объектов, подлежащих его контролю. Жителям поселков порекомендовали обратиться в ветнадзор и полицию.

– Люди правильно возмущаются, – дал комментарий известный в Восточном Казахстане специалист в сфере санэпиднадзора – врач-эпидемиолог Юрий Коляда. – Я не раз видел, как скот, который начинает дохнуть, хозяева грузят в машину и везут на рынок продавать. Конечно, должны были вмешаться ветеринарный надзор и санитарная служба, выяснить причину гибели животных. Возможно, это чумка, но может быть и так, что речь идет об опасной инфекции. Если туши выброшены на свалку, собаки и грызуны могут растащить заразу по всему городу. Санитарные службы в таких ситуациях действуют независимо от того, есть мораторий на проверки или нет. Они должны отобрать пробы, провести анализы. В случае необходимости территорию следует очистить и провести дезинфекцию.

По поводу размещения свинофермы рядом с жилыми зонами опытный врач только развел руками: ситуация более чем странная. В соответствии с санитарными требованиями стоки с животноводческого хозяйст­ва должны быть исключены. Между населенным пунктом и фермой положены разрывы, то есть жилые дома должны быть на значительном удалении. В случае со Степным и Лесхозом все ровно наоборот! Идут стоки, идет загрязнение окружаю­щей среды!

– Кто позволил поставить ферму на возвышенности? – высказал недоумение медик. – Отходы свиноводческих хозяйств очень токсичные, попадая на землю, они все сжигают. Спросите у специалистов водоканала – они подтвердят: грунтовые воды, загрязненные свиным навозом, практически невозможно восстановить.

По убеждению жителей окраинных поселков, владелец свинофермы в сговоре с кем-то из исполнительной власти. Иначе чем еще объяснить такую вседозволенность и безнаказанность?

– Мы требуем убрать свинокомплекс от наших поселков, – заявил житель Степного Даурен Молдамсеитов. – Люди устали от того, что годами ничего не меняется. Жители открыто говорят о коррупционной схеме. Почему власть не в силах заставить одну ферму соблюдать закон?

К слову, у этой дурно пахнущей в прямом смысле истории есть своя «вишенка». Дело в том, что многие годы крестьянское хозяйство «Родничок» пользуется субсидиями из бюджета. Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, в соответствии с правилами субсидирования на свиноводство выделяются колоссальные средства – больше 16 млн тенге на одного кабана, или 40 тыс. тенге за каждую осемененную свиноматку.

В управлении отказались наз­вать сумму дотаций, преду­смотренной для «Родничка», но обрисовали ее возможный размер. В среднем на поголовье в 10 тыс. свиней требуется не менее 50 кабанов, соответственно, объем субсидирования может составлять 800 млн тенге.

Таких мер поддержки со стороны государства нет ни у какого другого вида животноводства, сообщили в управлении.

Получается, свиноводческое хозяйство, делающее жизнь соседних с ним поселков невыносимой и загрязняющее окружающую среду, получает еще и помощь за счет налогоплательщиков! По-свински как-то получается…