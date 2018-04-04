Свинцовая экспансия Казахстана: год начат с увеличения экспорта на 74%
Казахстан начал год с увеличения экспорта свинца на 74% в тоннах и сразу вдвое – в денежном выражении, передает Energyprom.kz.
Добыча свинца в свинцовом концентрате за 2 месяца текущего года составила 15 тыс. тонн – на 8,7% больше, чем годом ранее. На 18,7% увеличилась добыча свинцовых концентратов – до 57,1 тыс. тонн.
Свинцово-цинковых руд было добыто сразу 843,5 тыс. тонн. Впрочем, это на 13,6% меньше, чем в прошлом году.
Добычей свинца в руде и концентратах в РК занимаются, например, "Казцинк" – дочерняя компания швейцарского концерна Glencore International (крупный интегрированный производитель цинка, но свинец, как и медь, и драгоценные металлы – сопутствующие продукты), а также ТОО "Нова-Цинк" – дочернее предприятие ОАО "Челябинский цинковый завод" (здесь добыча свинца тоже не основной вид деятельности).
Производство необработанного свинца также увеличилось на 11,2% за год, до 26,4 тыс. тонн.
Основной объем производства приходится на ВКО, где работает "Казцинк".
По итогам 2017 года РК экспортировал 126,1 тыс. тонн необработанного свинца – на 1% больше, чем годом ранее. На экспорт ушло почти 84% ресурсов (производство + импорт).
Использование свинца на внутренние нужды РК выросло сразу на 20% год к году, до 24,2 тыс. тонн за 2017 год.
За январь 2018 года экспорт необработанного свинца составил 7,5 тысячи тонн – сразу на 74% больше, чем годом ранее. В деньгах экспортные объемы достигли 18,1 млн долларов – практически вдвое больше, чем год назад.
Основные импортеры казахстанского свинца – Вьетнам и Испания.