Свинцово-тягостный туман

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Асель Муканова

«Всю трагическую переворотную неделю над городом висела нетипичная для местного января мгла. Она стала символом всего непонятного и тягостного, что происходило в те дни в стране».

Эти слова написала на своей странице в Facebook в дни трагического января 2022 года известный казахстанский журналист Полина Шиманская. Далее она рассказывала, как политические митинги переросли в «бойню, причем организованную», как «Алматы оказался во власти радикалов, а участники мирных митингов по неведению втянулись в войну против своего народа».

– Жизнь для всех нас разделилась на «до» и «после». Многим потом понадобилась психологическая помощь, до сих пор туман тревожит, и не хочется вспоминать те дни, – говорит Полина сейчас.

Поначалу, вспоминает журналист, она не придала особого значения митингам. И все же вечером 4 января вместе с сыном отправилась на центральную площадь Алматы, чтобы увидеть своими глазами, что происходит. Но до места, откуда раздавались взрывы, они так и не дошли, это было опасно. Засыпали в ту ночь с беспокойством на душе, а проснулись уже при комендантском часе.

– Напряжение быстро нарастало. Отсутствовала нормальная связь, не работали ни телевидение, ни радио, не было Интернета. С трудом, но получалось только дозваниваться до близких, и первый вопрос был: «Вы живы?» Конечно, в таком информационном вакууме жить невероятно сложно. Все спрашивали, как мы, но я не могла найти слова, чтобы объяснить, – голос бывалого журналиста дрожит и сейчас.

Полине Шиманской в те дни выпала нелегкая доля – сообщить семье своей подруги и коллеги Жазиры Бегалы о гибели ее зятя – старшего офицера Пограничной службы КНБ Жандоса Жагалбаева. Его супругу, 23-летнюю Ботагоз, она знает с пеленок. Предыдущим летом вместе выдавали ее замуж за 27-летнего Жандоса, девушка на седьмом месяце беременности стала вдовой.

– Все те дни я держалась, в человеке открываются скрытые ресурсы в такие моменты. Когда стреляли совсем рядом, интуитивно вспомнила, что нужно выключить свет, закрыть шторы, вместе с сыном мы легли на пол и ждали, пока выстрелы утихнут. В последую­щие дни начали как-то приспосабливаться к ситуации: читать книги, слушать новости, запасаться продуктами. Я с такой радостью смотрела «Хабар», который много лет не включала. Спасибо коллегам, что снабжали нас информацией. Но мы ощущали себя будто на другой планете, когда не можем даже о себе ничего сказать и не знаем, чем все закончится, – вспоминает журналист.

Всех объединило общее горе. Надо отдать должное алматинцам, которые не допустили паники, сплотились, делились необходимым, поддерживали друг друга.

В один из походов за хлебом, в очереди за которым нужно было отстоять не менее часа, Полина с сыном увидели пьяных молодчиков, рассекающих на явно украденной дорогой и побитой машине. Они не соблюдали правила, вели себя неадекватно, и Полина попросила сына не смот­реть в их сторону.

– Кто-то оправдывает погромы бедностью, неустроенностью, безнадегой, но мне не понять, как можно крушить город, в котором живешь, грабить своих сограждан, близких, родных, – говорит журналист. – Мародерство – это следствие отсутствия культуры, отсутст­вия образования, которые привели к такому варварству. Надо делать выводы и повышать уровень образования, культуры. Родителям нужно так воспитывать своих детей, чтобы они не грабили свою страну и не позволяли делать этого другим. Сейчас много у всех нас вопросов, главный из которых: что это было и кто за этим стоит? Очень надеюсь, что мы узнаем правду и виновные понесут наказание. А еще всем нам, и прежде всего представителям власти, надо помнить: от подобного произвола не застрахована ни одна страна, и наш мир, которым мы так дорожили, оказался хрупким.

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