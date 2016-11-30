​Свобода творчества

Наше восточноказахстанское литературное объединение «Звено Алтая» открыло филиалы в шести районах и сейчас открывает еще в двух – Урджарском и Кокпектинском. Известный писатель-краевед Борис Щербаков сейчас работает над книгой «Звездный путь Жидебая», где объясняет феномен рождения великих писателей Абая, Шакарима, Ауэзова культурой казахской степи. Она учила всему – от умения держаться в седле до искусства взаимодействия с другими народами.

Современный независимый Казахстан – это страна, которая восприняла лучшее, что было в многовековой истории кочевников, и которая открыта для всего передового, что есть в мире сегодня. Для писателей это неисчерпаемый источник тем и вдохновения. Мы в составе областного «Каравана духовности» объехали весь край, разговаривали с молодежью, фермерами, сельскими учителями. За четверть века люди сильно изменились. Появились крепкие собственники, мыслящие, духовные и, главное, патриотичные. Эти перемены в экономике и обществе отражены в Декларации Независимос­ти. Я считаю, парламентарии правильно обозначили исторические вехи и роль Первого Президента в становлении республики.