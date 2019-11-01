Свобода в творчестве

607
Галина Вологодская

Площадку предоставила областная библиотека им. А. Пушкина, а организатором стал департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области. Всего на выставке представили свыше 130 произведений – картин, музыкальных инструментов, шкатулок, посуды, интерьерных украшений, сувениров… Причем работы удивили как мастерством, так и психологией. Например, зрители смогли увидеть необычную, мягко говоря, репродукцию знаменитой картины Боровиковского – портрета Марии Лопухиной. Если наряд графини восточноказахстанский живописец скопировал довольно точно, то внешний облик оказался выполнен в оригинальном прочтении. У восточноказахстанской «Лопухиной» ледяной взгляд и ухмылка, от которой мурашки по коже. На причастность к благородному семейству она явно не тянет. С другой стороны, как отметили специалисты, какой музой мастер вдохновился, ту и нарисовал.

Большинство картин выполнены в стиле фэнтези: здесь и повелители стихий, и свирепые хищники, и возникающие из небытия герои и злодеи. Как пояс­нили организаторы, картины отражают сомнения, комплексы и темпераменты своих авторов. А они – не просто люди, взявшиеся за кисть. Они – преступники, те, кого приговором суда отправили в места не столько отдаленные.

– Каждый год во всех исправительных учреждениях области мы объявляем творческий конкурс, – рассказала представитель ДУИС Зухра Токтамышева. – Говорят, творчество помогает перевоспитанию. В текущем году мы еще решили провести благотворительную акцию. Осужденные восприняли это на ура, для многих оказалась важной возможность кому-то помочь. Комиссия отобрала лучшие работы и привезла на выставку-продажу. Все вырученные средства пойдут в общество Красного Полумесяца и будут перечислены в помощь многодетным и малообеспеченным семьям.

На многие изделия, по словам представителя департамента, у заключенных ушли месяцы. В женской колонии одна осужденная в течение года трудилась над интерьерной зеленой композицией – выращивала растения, пересаживала, декорировала. В своем мини-саду она поселила крохотную золотую стрекозу. Просто глаз не отвести. Другой осужденный, отбывающий срок за особо тяжкое преступление, сделал деревянный макет храма, где открываются окна и двери, сияет купол.

Большинство изделий этой не­обычной выставки было раскуплено за считанные минуты. Подчистую разобрали домбры, деревянную посуду, резные шкатулки, украшения для дома и офиса. Нашлись также ценители живописи художников из-за «колючки».

– В нынешнем году в творческом конкурсе победителем стала семейская колония строгого режима ОВ-156⁄14, – отметили в департаменте. – Мы и дальше будем приветствовать и поощрять творчество осужденных. Многим такая работа позволяет улучшить профессиональные навыки и абсолютно всем помогает найти душевное равновесие.

