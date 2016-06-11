​Свободная ниша для ателье

Такое поручение аким области Бердыбек Сапарбаев озвучил в ходе встречи с руководителями предприятий, оказывающих услуги по пошиву одежды.

На базе детского оздоровительного центра «Акбөбек» были представлены образцы школьной формы, предлагаемые руководителями местных ателье. Организатором мероприятия стал совет деловых женщин, действующий при Палате предпринимателей области. Как известно, Министерство образования и науки РК утвердило требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования. Согласно документу, в каждом учебном заведении должна быть своя форма, утвержденная педагогами и родительским комитетом.

Ежегодно, чтобы одеть 123 тыс. учащихся, актюбинцы тратят почти 2 млрд тенге, причем 93% комплектов формы завозится из ближнего зарубежья и лишь 7% выпускается в области. В регионе практически нет ателье, специализирующихся на пошиве школьной одежды, но теперь, как было отмечено в ходе встречи, у предпринимателей есть возможность занять эту свободную нишу.