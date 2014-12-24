Свободный доступ к «Свободным художникам...» Свежий выпуск 576 Татьяна БЕК

Она организована совместно с Государственным русским музеем и проектом «Свободные художники Петербурга».

– Мы рады представить творчество художников с берегов Невы жителям и гостям столицы, – отметил на вернисаже директор Национального музея Дархан Мынбай.

– Я нахожусь на своей исторической родине, я казах. Очень горд, что построили такой музей. Много где выставлялся, но таких экспозиционных пространств еще не видел. Рад, что государство уделяет огромное внимание развитию культуры, – говорил Латиф Казбеков.

– Экономика России и Казахстана, которая нас соединила, дала возможность организовать выставку очень легко. Это первые шаги для начала больших проектов в будущем, – отметил руководитель проекта «Свободные художники Петербурга» Юрий Саулиди.

В экспозиции 30 графических работ Латифа Казбекова, созданных по оригинальной авторской технологии ручного литья бумаги с применением натуральных красителей, и 36 живописных, акварельных и эмалевых работ Алексея Талащука. Два замечательных художника очень часто выставляются вместе. По их мнению, творчество каждого из них оттеняет друг друга, подчеркивая индивидуальность. Выставка вызывает большой интерес любителей живописи и современного искусства.

Юрий Саулиди передал в дар библиотеке Национального музея РК каталоги известных санкт-петербургских мастеров послевоенного периода, юбилейный альбом Художественно-промышленной академии им. А. Штиг­лица, каталоги художников, изданные совместно с Государственным русским музеем. Выставку «Мы вместе» можно посетить до 24 января 2015 года.



