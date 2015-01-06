Свое народное правительство создали общественные организации в Афганистане 

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Фото с сайта islamdag.ru
В ответ на бездействие руководства страны группа афганских общественных деятелей объявила о создании своего собственного "народного правительства", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство, начиная с октября прошлого года, практически каждую неделю первые лица Афганистана и представители их окружения объявляли о скором формировании правительства национального единства. С каждым месяцем энтузиазм общественности все больше сменялся раздражением, которое вылилось в серию протестов и критику.

По данным "Хама Пресс", на днях истек ультиматум, который предъявило афганскому руководству объединение местных общественно-политических организаций. Отчаявшись повлиять на президента и премьер-министра, активисты решились на громкую акцию – создание независимого от высшей власти кабинета министров. В ходе торжественной церемонии они огласили имена новых министров.

Решительные действия общественности привлекли внимание главы республики. Предполагается, что в ближайшие дни он может провести встречу с лидерами инициативной группы.

В середине декабря 2014 года президент назначил четырех новых министров – иностранных дел, финансов, торговли и промышленности, а также по делам женщин. Еще на инаугурации в конце сентября Ашраф Гани Ахмадзай заявил, что на назначение нового кабинета министров ему потребуется не более 45 дней. С тех пор глава республики неоднократно подвергался критике со стороны афганских политиков за свою нерешительность. По последним данным, полный состав правительства может быть объявлен уже 6 января, но после долгих месяцев ожидания афганцы с недоверием относятся к заявлениям властей.

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