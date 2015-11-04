​Свое, натуральное

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

В декабре 2010 года в Талгарском районе в рамках Госпрограммы ФИИР запустили уникальную линию по производству молочных изделий. Инициатором проекта выступил президент Казахской академии питания Торегельды Шарманов, долгие годы мечтавший о создании качественной продукции, полезной для здоровья детей. И вот мечта известного ученого претворилась в жизнь: он нашел единомышленника-инвестора, благодаря которому в живописной горной местности был построен первый и единственный в республике завод по выпуску детского питания.

Отличительная особенность объекта в том, что его продукция изготавливается не из импортного сухого порошка, а из натурального сырья высшего качества. Молоко на переработку поступает от собственной фермы, где содержат около 800 голов элитной голштино-фризской породы КРС. Коровники построены по западной технологии с установкой вентиляторов и системы водного распыления для поддержания оптимальной температуры. В сутки каждая буренка дает в среднем 30 литров молока, и это весьма высокий показатель в животноводческой отрасли страны. Помимо молочной фермы, сельскохозяйственный комплекс включает в себя 1 870 га поливных земель, где выращивают кукурузу, сою, ячмень и другие корма для животных. Рядом механизированная станция, работники которой проводят комплексную обработку сельхозугодий.

В общем, действует замкнутый цикл производства, начиная от автоматизированной дойки коров и заканчивая выпуском молочных изделий, ассортимент которых за прошедшие годы увеличился до 16 наименований. Это – молоко, сливки, творог, сметана, йогурт, простокваша, сыворотка. Примечательно, что в продуктах завода «Амиран» нет консервантов, красителей, ароматизаторов. Добавляются лишь полезные микроорганизмы, выращенные в лабораторных условиях.

Ежедневно предприятие, оснащенное современным европейским оборудованием, перерабатывает свыше 10 тонн молока. Для орошения полей аграрии используют дождевальные машины, в почву вносят органические удобрения, благодаря чему выращивается экологически чистый корм для стада. Что в свою очередь обеспечивает высокие надои.

По словам руководителя компании «Амиран» Руслана Юна, объемы производства растут так же, как и спрос на продукцию, поставляемую в основном в торговые сети Алматы и Алматинской области. На дальние расстояния «живое» молоко возить нецелесообразно: ведь срок его хранения всего 3–5 дней. Для сравнения – на прилавках наших магазинов представлен широкий ассортимент «восстановленных» молочных изделий, хранить которые можно от 30 дней до полугода. То есть людей вводят в заблуждение, и налицо недобросовестная конкуренция.

Основная цель бизнесменов – сделать свой полезный товар доступным для населения, и прежде всего для самых маленьких потребителей. Ведь здоровье детей – здоровье нации. Это одна из главных задач общества. Немаловажно, что проект, один из первых запущенных по программе ФИИР, стал результатом совместных усилий ученых и инвесторов, плодом многолетних разработок Казахской академии питания.

За высокое качество продукции коллектив завода неоднократно признавался лидером пищевой промышленности и продовольственного рынка на различных отечественных и международных выставках. Совсем недавно «Амиран» стал победителем регио­нального смотра «Лучший товар Казахстана» и в ближайшее время представит Алматинскую область на республиканском конкурсе «Алтын сапа».

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