Своевременная мера

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Надежда РОДИНА, начальник отдела казначейства АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Аксу
Переход к валютному таргетированию – верное решение в сложившейся мировой экономической ситуации, когда валюты большинства стран-экспортеров металлургической продукции значительно упали, дав их промышленникам существенные преимущества по себестоимости. Если бы Нацбанк искусственно сдерживал рост курса тенге к доллару, даже до конца года, то крупные фирмы, являющиеся основой экономики Казахстана, были бы вынуждены обратиться к крайним мерам: сокращению штата либо уменьшению заработной платы на фоне падения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Вывод тенге в свободное плавание позволит промышленным компаниям выполнить свои обязательства перед работниками и государством. Это в свою очередь, как уже доказано годами опыта, станет драйвером для развития малого и среднего бизнеса в регионах. А самое главное – в итоге эти изменения позволят сохранить стабильную социальную ситуацию в стране.

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