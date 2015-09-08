Своевременная мера Свежий выпуск 432 Надежда РОДИНА, начальник отдела казначейства АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Аксу

Переход к валютному таргетированию – верное решение в сложившейся мировой экономической ситуации, когда валюты большинства стран-экспортеров металлургической продукции значительно упали, дав их промышленникам существенные преимущества по себестоимости. Если бы Нацбанк искусственно сдерживал рост курса тенге к доллару, даже до конца года, то крупные фирмы, являющиеся основой экономики Казахстана, были бы вынуждены обратиться к крайним мерам: сокращению штата либо уменьшению заработной платы на фоне падения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Вывод тенге в свободное плавание позволит промышленным компаниям выполнить свои обязательства перед работниками и государством. Это в свою очередь, как уже доказано годами опыта, станет драйвером для развития малого и среднего бизнеса в регионах. А самое главное – в итоге эти изменения позволят сохранить стабильную социальную ситуацию в стране.



