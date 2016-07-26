​Своевременная профилактика

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Уже обработаны территории Наурызбайского и Ауэзовского районов. По словам директора центра Есена Бекбосынова, мероприятия направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Более 60 видов грызунов образуют очаги инфекционных болезней, являясь переносчиками особо опасных заболеваний для человека и домашних животных, причиняют огромный экономический ущерб.

Е. Бекбосынов отметил, что большое значение в борьбе с грызунами имеют профилактические меры – систематическое поддержание чистоты в жилых, торговых и производственных помещениях, на дворовых территориях, строительных площадках. Специалисты проводят санитарно-технические мероприятия, необходимые при капитальном строительстве или текущем ремонте зданий, предусматривающие специальные меры, которые не позволяют грызунам проникать в помещения. 

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