​Своевременная профилактика

Уже обработаны территории Наурызбайского и Ауэзовского районов. По словам директора центра Есена Бекбосынова, мероприятия направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Более 60 видов грызунов образуют очаги инфекционных болезней, являясь переносчиками особо опасных заболеваний для человека и домашних животных, причиняют огромный экономический ущерб.

Е. Бекбосынов отметил, что большое значение в борьбе с грызунами имеют профилактические меры – систематическое поддержание чистоты в жилых, торговых и производственных помещениях, на дворовых территориях, строительных площадках. Специалисты проводят санитарно-технические мероприятия, необходимые при капитальном строительстве или текущем ремонте зданий, предусматривающие специальные меры, которые не позволяют грызунам проникать в помещения.