Своевременно, четко и емко

Обоснованные Главой государства поручения и тезисы тесно связаны с процессами, происходящими в передовых странах мира: это и всеобщая цифровизация в сфере экономики и социального обеспечения населения, и модернизация в сфере образования, науки и многих других отраслях. Его результатом должен стать качественный «сдвиг» общественного сознания – культурное возрождение, духовно-нравственное переосмысление ценностей. В этом отношении, конечно, очень радует, что наша страна значительно выделяется на евразийском пространстве и среди стран Центральной Азии и стремительно идет вперед.

Однако претворить в жизнь такие прогрессивные решения невозможно без сохранения меж­этнического и межконфессио­нального согласия, поэтому граж­данский мир, как отмечает Президент, остается главной ценностью в нашем обществе. Считаю, очень важно продолжать работу по популяризации Доктрины национального единства, которую успешно реализует Ассамблея народа Казахстана.

Мне, как специалисту, работающему в сфере образования и науки, очень импонирует седьмой тезис в Послании, касающийся человечес­кого капитала как основы модернизации. А именно здесь предложены четкие тезисы для получения нового качества образования при продолжении уже принимаемых к действию поручений.

Это завершение поэтапного перехода к обновленному содержанию образования, которое научит молодое поколение казахстанцев функциональной грамотности и критическому мышлению. А также уменьшение интеллектуальной нагрузки на учащихся школ, что значительно повысит психофизиологическое здоровье нации и даст возможность заниматься дополнительным образованием по желанию и приоритету учащегося – музыкой, спортом.

И продолжение поэтапного перехода государственного языка на латинскую графику, учитывая при этом международную терминологию в переводе слов на казахский язык, вовлечение молодых кадров в научно-исследовательские проекты и промышленно-технологическую среду, продолжение развития трехъязычного образования. Наконец, видеоуроки и видеолекции с размещением в Интернете для дистанционного обучения, что позволит показать Казахстану и всему миру собственный опыт обучения в школах и колледжах, преподавания дисциплин в вузах, а также познакомить с замечательными учителями и учеными Казахстана.

Основная нагрузка в реализации этой части Послания возлагается на учителей школ и вузовских работников – преподавателей, ученых, менеджеров в образовательной сфере, поэтому вполне оправданным поводом будет повышение заработной платы учителей, как и то, что нам всем требуется постоянная работа над собой для успешного конкурирования на рынке труда.