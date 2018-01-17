Свежий выпуск
Своевременно, четко и емко
Майнура Бурибаева, кандидат филологических наук, доцент Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, лауреат пре ми им. Ч. Валиханова

Обоснованные Главой государства поручения и тезисы тесно связаны с процессами, происходящими в передовых странах мира: это и всеобщая цифровизация в сфере экономики и социального обеспечения населения, и модернизация в сфере образования, науки и многих других отраслях. Его результатом должен стать качественный «сдвиг» общественного сознания – культурное возрождение, духовно-нравственное переосмысление ценностей. В этом отношении, конечно, очень радует, что наша страна значительно выделяется на евразийском пространстве и среди стран Центральной Азии и стремительно идет вперед.

Однако претворить в жизнь такие прогрессивные решения невозможно без сохранения меж­этнического и межконфессио­нального согласия, поэтому граж­данский мир, как отмечает Президент, остается главной ценностью в нашем обществе. Считаю, очень важно продолжать работу по популяризации Доктрины национального единства, которую успешно реализует Ассамблея народа Казахстана.

Мне, как специалисту, работающему в сфере образования и науки, очень импонирует седьмой тезис в Послании, касающийся человечес­кого капитала как основы модернизации. А именно здесь предложены четкие тезисы для получения нового качества образования при продолжении уже принимаемых к действию поручений.

Это завершение поэтапного перехода к обновленному содержанию образования, которое научит молодое поколение казахстанцев функциональной грамотности и критическому мышлению. А также уменьшение интеллектуальной нагрузки на учащихся школ, что значительно повысит психофизиологическое здоровье нации и даст возможность заниматься дополнительным образованием по желанию и приоритету учащегося – музыкой, спортом.

И продолжение поэтапного перехода государственного языка на латинскую графику, учитывая при этом международную терминологию в переводе слов на казахский язык, вовлечение молодых кадров в научно-исследовательские проекты и промышленно-технологическую среду, продолжение развития трехъязычного образования. Наконец, видеоуроки и видеолекции с размещением в Интернете для дистанционного обучения, что позволит показать Казахстану и всему миру собственный опыт обучения в школах и колледжах, преподавания дисциплин в вузах, а также познакомить с замечательными учителями и учеными Казахстана.

Основная нагрузка в реализации этой части Послания возлагается на учителей школ и вузовских работников – преподавателей, ученых, менеджеров в образовательной сфере, поэтому вполне оправданным поводом будет повышение заработной платы учителей, как и то, что нам всем требуется постоянная работа над собой для успешного конкурирования на рынке труда.

Популярное

Все
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Хотели как лучше, а стало хуже
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Право быть избранным
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Плюс 1 тенге к тарифу
Вкусные музыкальные пирожные
Заслон для монополии власти
Молитва во имя мира
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Инновационный путь Школы 21 века
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Свежий выпуск
Плюс 1 тенге к тарифу
Свежий выпуск
На вынужденной диете
Свежий выпуск
Заслон для монополии власти
Свежий выпуск
Право быть избранным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]