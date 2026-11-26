На брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета санитарно-эпидемио­логического контроля Министерства здравоохранения Сархат Бейсенова проинформировала о ситуации с распространенностью респираторных инфекций и готовности больниц к росту числа госпитализаций. В частности, было отмечено, что с начала сентября в стране зарегистрировано на 28% меньше случаев ОРВИ, чем за тот же период прошлого сезона. Лабораторно за это время подтверждено 297 случаев гриппа. В 295 выявили вирус A(H1N1), еще в двух – грипп типа B. Среди других возбудителей лаборатории чаще всего обнаруживали риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

фото из архива «КП»

Как пояснила Сархат Бейсенова, разные инфекции могут вызывать схожие симптомы и по одним признакам болезни трудно определить ее причину. Грипп чаще дает осложнения у маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

На сезон 2026–2027 годов закуп­лено свыше 2,2 млн доз вакцины «Гриппол плюс». В ее состав входят компоненты против вирусов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и типа B. По данным Минздрава, прививки получили 2 065 649 человек, что составляет 93,9% от запланированного числа. За счет бюджета вакцинируют медработников, детей под динамическим наблюдением, детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. По эпидемиологическим показаниям прививки предусмотрены и для других групп риска, в том числе для беременных женщин и людей старше 65 лет. Кампания продлится до 1 декабря.

Сархат Бейсенова напомнила, что в прошлом сезоне пик заболеваемости пришелся на ноябрь. В тот период загруженность инфекционных стационаров по стране составляла 75%, а в детских отделениях она достигала 84,9%. В отдельных регионах загрузка превышала 100%. Сейчас потребность в госпитализации и наличие свободных мест отслеживаются ежедневно. При достижении 85% заполняемости предусмотрено открытие дополнительных инфекционных коек.

В школах и детских садах следят за посещаемостью и проводят утренний фильтр. На данный момент, по сведениям санитарной службы, нет классов или школ, где доля заболевших ОРВИ превышала бы 20%.

Родителям рекомендуется оставлять плохо чувствующих себя детей дома, а работодателям – давать сотрудникам возможность своевременно обратиться за медицинской помощью. Представители Минздрава еще раз подчеркнули, что антибиотики на вирусы не действуют, а необходимость противовирусных и других препаратов определяет врач.