​Своевременно реализуя задачи

Свежий выпуск
564
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Председатель областного суда Бек Аметов начал свое выступ­ление с того, что в Приуралье, как и по всей стране, проводятся реформы, связанные с реализацией задач, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов». Принципиально новая среда в судебной системе создана изменениями в законодательстве: новым Гражданским процессуальным кодексом, Законом «О высшем судебном совете», поправками, внесенными в уголовное законодательство, Кодекс об административных нарушениях, Закон «О судебной системе и статусе судей». Ужесточены требования к квалификации судейского корпуса. Кандидатуры на должность судей рассматриваются специальным советом и утверждаются только после прохождения испытательного срока. Регулярно проводится оценка соответствия квалификационным требованиям. Одобрен и будет принят «Этичес­кий кодекс судей». То есть сформированы все условия для качественного отправления правосудия. Применение аудио- и видеорегистрации исключает случаи каких-либо нарушений, а также необъективные жалобы или нарекания. В области из 54 залов заседаний необходимой аппаратурой и оборудованием оснащены 42. Эта работа продолжается.

Для эффективного судопроиз­водства созданы все условия. Что уже сказалось на итогах работы, подчерк­нул председатель областного суда. Статистические данные свидетельствуют о том, что качественные показатели по гражданским делам улучшились вдвое. Это лучший результат в республике. По уголовным делам они сохранились на прежнем уровне, хотя их количество в связи с изменениями в законодательстве заметно возросло. К числу немаловажных, бесспорно, относится и тот факт, что жалоб на деятельность судей в этом году не поступало, а в прошлом году была зарегистрирована одна.

Тему продолжили председатель судебной коллегии по уголовным делам Мирамбек Нагышыбаев и исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам Турсын Уразова. Они рассказали о том, что одной из главных задач проведенных преобра­зований являет­ся упрощение судо­производства, что позво­ляет существенно сократить время принятия окончательных решений. Совершенствование работы, заверили представители областного суда, будет продолжено на системной основе. Оно направлено на улучшение правовой защиты граждан.

Популярное

Все
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Как на севере страны готовятся к посевной
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Софья Самоделкина может продолжить тренироваться в США
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе

Читайте также

Отключение будет поэтапным
Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]