Председатель областного суда Бек Аметов начал свое выступ­ление с того, что в Приуралье, как и по всей стране, проводятся реформы, связанные с реализацией задач, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов». Принципиально новая среда в судебной системе создана изменениями в законодательстве: новым Гражданским процессуальным кодексом, Законом «О высшем судебном совете», поправками, внесенными в уголовное законодательство, Кодекс об административных нарушениях, Закон «О судебной системе и статусе судей». Ужесточены требования к квалификации судейского корпуса. Кандидатуры на должность судей рассматриваются специальным советом и утверждаются только после прохождения испытательного срока. Регулярно проводится оценка соответствия квалификационным требованиям. Одобрен и будет принят «Этичес­кий кодекс судей». То есть сформированы все условия для качественного отправления правосудия. Применение аудио- и видеорегистрации исключает случаи каких-либо нарушений, а также необъективные жалобы или нарекания. В области из 54 залов заседаний необходимой аппаратурой и оборудованием оснащены 42. Эта работа продолжается.

Для эффективного судопроиз­водства созданы все условия. Что уже сказалось на итогах работы, подчерк­нул председатель областного суда. Статистические данные свидетельствуют о том, что качественные показатели по гражданским делам улучшились вдвое. Это лучший результат в республике. По уголовным делам они сохранились на прежнем уровне, хотя их количество в связи с изменениями в законодательстве заметно возросло. К числу немаловажных, бесспорно, относится и тот факт, что жалоб на деятельность судей в этом году не поступало, а в прошлом году была зарегистрирована одна.

Тему продолжили председатель судебной коллегии по уголовным делам Мирамбек Нагышыбаев и исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам Турсын Уразова. Они рассказали о том, что одной из главных задач проведенных преобра­зований являет­ся упрощение судо­производства, что позво­ляет существенно сократить время принятия окончательных решений. Совершенствование работы, заверили представители областного суда, будет продолжено на системной основе. Оно направлено на улучшение правовой защиты граждан.