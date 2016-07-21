Председатель областного суда Бек Аметов начал свое выступление с того, что в Приуралье, как и по всей стране, проводятся реформы, связанные с реализацией задач, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов». Принципиально новая среда в судебной системе создана изменениями в законодательстве: новым Гражданским процессуальным кодексом, Законом «О высшем судебном совете», поправками, внесенными в уголовное законодательство, Кодекс об административных нарушениях, Закон «О судебной системе и статусе судей». Ужесточены требования к квалификации судейского корпуса. Кандидатуры на должность судей рассматриваются специальным советом и утверждаются только после прохождения испытательного срока. Регулярно проводится оценка соответствия квалификационным требованиям. Одобрен и будет принят «Этический кодекс судей». То есть сформированы все условия для качественного отправления правосудия. Применение аудио- и видеорегистрации исключает случаи каких-либо нарушений, а также необъективные жалобы или нарекания. В области из 54 залов заседаний необходимой аппаратурой и оборудованием оснащены 42. Эта работа продолжается.
Для эффективного судопроизводства созданы все условия. Что уже сказалось на итогах работы, подчеркнул председатель областного суда. Статистические данные свидетельствуют о том, что качественные показатели по гражданским делам улучшились вдвое. Это лучший результат в республике. По уголовным делам они сохранились на прежнем уровне, хотя их количество в связи с изменениями в законодательстве заметно возросло. К числу немаловажных, бесспорно, относится и тот факт, что жалоб на деятельность судей в этом году не поступало, а в прошлом году была зарегистрирована одна.
Тему продолжили председатель судебной коллегии по уголовным делам Мирамбек Нагышыбаев и исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам Турсын Уразова. Они рассказали о том, что одной из главных задач проведенных преобразований является упрощение судопроизводства, что позволяет существенно сократить время принятия окончательных решений. Совершенствование работы, заверили представители областного суда, будет продолжено на системной основе. Оно направлено на улучшение правовой защиты граждан.