Своевременный ответ на глобальные вызовы

Высокую оценку усилиям и достижениям нашей страны в годы независимости, а также решениям, принятым в период затяжной политической и экономической турбулент­ности в мире, дал ряд видных политических деятелей, авторитетные аналитики и обозреватели, представители деловых кругов.В частности, верховный комиссар ООН по правам человека принц Зейд аль-Хусейн обратил внимание, что Послание внушает казахстанцам уверенность в завтрашнем дне. Он считает, что идеи о важности сохранения межэтнического согласия и стабильности в обществе универсальны и могут быть применены в других странах.Президент Лаоса Т. Сайнясону особо отметил проводимую Главой государства экономическую политику и достижения Казахстана на международной арене, а также новую экономическую программу "Нұрлы жол"."Инициативы Президента Казахстана являются своевременным ответом на новые глобальные угрозы, что в свою очередь послужит эффективному росту экономики страны", – заключил Т. Сайнясону.Значимую роль Казахстана в развитии региона подчеркнул глава исполнительной власти Афганистана А. Абдулла."Я высоко ценю успехи Казахстана в социально-экономическом развитии, возведении современной столицы. Выражаю особое уважение лично Нурсултану Назарбаеву и думаю, что развитие Казахстана является ярким примером для стран региона, в том чис­ле Афганистана", – сказал А. Абдулла.Министр энергетики и минеральных ресурсов Турции Т. Йылдыз назвал программу "Нұрлы жол" новым курсом экономического развития, укреп­ления государственности и единства нации в Казахстане."Содержание Послания еще раз подтверждает масштабность видения Лидера Казахстана, сыгравшего важную роль в его становлении, интеграции страны в мировое сообщество. Одним из важных направлений программы является развитие малого и среднего бизнеса, индустриальной инфраструктуры Казахстана. В этой связи становится важной активизация участия турецкого капитала в этих процессах", – отметил Т. Йылдыз.В свою очередь депутат Парламента, председатель парламентской Группы дружбы "Казахстан – Греция" В. Полидорас подчеркнул политическую дальновидность Нурсултана Назарбаева, уже сегодня приступающего к подготовке платформы экономического рывка вопреки тяжелейшей экономической ситуации в мире.По мнению депутата Бундестага ФРГ Г. Цертика, "Нұрлы жол" отвечает современным глобальным экономическим вызовам и нацелен на всемерное повышение благосостояния народа. Он также выразил уверенность, что с учетом резервов Национального фонда заявленные цели и задачи являются вполне осуществимыми.Своим взглядом на значение нового Послания поделился и председатель Комитета по финансам и казначейству Сената Италии, член правящей демократической партии М. Марино, выразивший уверенность, что в основе идейных постулатов Послания лежат выверенные шаги, направленные на реа­лизацию поставленных задач.Замминистра внутренних дел Израиля, генеральный секретарь партии "Наш дом Израиль" Ф. Киршенбаум подчеркивает важность сохранения межрелигиозного и межнацио­нального согласия в Казахстане."В плане развития инфраструктуры, систем образования и здравоохранения, безусловно, Казахстан служит примером того, как великая страна должна обустраивать повседневную жизнь государства и его граждан", – резюмировала Ф. Киршенбаум.Заместитель министра внешних связей Бразилии Х. Виана отметил, что Послание является важным стратегическим документом, который содержит четкие и достижимые цели, выразив уверенность, что в скором будущем Казахстан станет одним из конкурентоспособных и современных государств в мировом сообществе.Заместитель генерального прокурора Бразилии Э. Альмейда убеж­ден, что меры, озвученные в Послании, принесут должный успех и будут способствовать дальнейшему росту торговых отношений между Казахстаном и Бразилией.Губернатор Анкары М. Кылычлар обратил внимание на важность инфраструктурного развития, которое было обнародовано в программе, где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний."Это будет интересно и для турецких бизнес-структур. В Астане открыт парк "Анкара" и установлен памятник Ататюрку, а в Анкаре имеется проспект Казахстана, установлен монумент Первого Президента Казахстана. Это является показателем дружественного и братского отношения двух народов", – поделился мнением М. Кылычлар.Председатель геополитического центра «Евразия» (Болгария), посол П. Ганчев считает, что корректировка экономической и социальной политики Казахстана на предстоящий период осуществляется на основе комплексного анализа глобальной экономической и геополитической ситуации. Посол также не обошел вниманием своевременность дальнейшего развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, систем образования и здравоохранения, улучшения социально-экономического самочувствия населения.* * *В своих комментариях председатель консультативного совета Евразийского совета по международным отношениям, экс-министр иностранных дел Австрии и экс-руководитель службы внешних связей ЕС Б.Ферреро-Вальднер отметила, что Казахстан добился впечатляющих успехов за годы своей независимости и в настоящее время выходит на траекторию нового роста.Экс-президент Республики Польша А. Квасьневский сказал, что Казахстан является крупным важным игроком не только на региональном, но и на глобальном уровне.Высокую оценку дальновидности Нурсултана Назарбаева, а также упорству и целеустремленности народа Казахстана дал экс-президент Эстонии А. Рюйтель, выразивший уверенность, что все амбициозные цели и задачи, обозначенные в стратегическом документе, будут достигнуты.Генеральный секретарь Бельгийской энергетической хартии У. Руснак сделал акцент на том, что Казахстан должен реагировать на глобальные вызовы и события, а очередное Послание Президента страны народу Казахстана очень своевременно и логично.Экс-министр иностранных дел Италии Ф. Фраттини считает, что Казах­стан играет весьма важную роль в Цент­ральной Азии в вопросах ядерного нераспространения, продвижения всестороннего диалога, и поэтому крайне важно, чтобы ЕС налаживал максимально эффективные связи с нашей страной."Нурсултан Назарбаев вносит важнейший вклад в обеспечение стабильного и устойчивого развития не только своей страны, но и всего региона. При этом развитие транзитного потенциала Казахстана имеет большое значение с точки зрения как экономики, так и развития человеческих контактов", – сказал Ф. Фраттини.* * *В свою очередь иностранные эксперты и обозреватели считают, что содержание Послания отражает настроение казахстанской общественности и высокую степень его готовности к преодолению современных вызовов.Делая краткий обзор достижений Казахстана, российский экономист М. Хазин с сожалением подчеркивает, что при схожей структуре экономики в России уже 2 года наблюдается экономический спад."Казахстан оказался впереди планеты всей, потому что начал свою индустриализацию еще 5 лет назад", – пишет М. Хазин.Заместитель директора Центра изу­чения ШОС, Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзыго считает, что лейтмотивом Послания является новый антикризисный план, цель которого – не только преодоление имеющихся проблем за счет средств Национального фонда, но и проведение структурной реформы экономики для окончательного преодоления ее сырьевой направленности."Казахстан, расположенный в цент­ре Евразийского континента, имеет преи­мущество трансконтинентальных перевозок и одновременно имеет существенный недостаток: отсутствие выхода к морю. План, выдвинутый Нурсултаном­ Назарбаевым, направлен на развитие транзитно-транс­портного потенциала Казахстана. Мне кажется, Президент хорошо понимает слово "кризис" на китайском языке. Оно состоит из двух слов: опасность и возможность, которые всегда переплетаются. Поистине, только очень муд­рый человек может увидеть в кризисных явлениях новые возможности", – пишет Л. Цзыго.Член общественного совета при Президенте Армении – председатель комиссии по вопросам национальных меньшинств С. Зорян выразил полное согласие с тезисом Нурсултана Назарбаева­ о том, что предстоящие экономические потрясения в первую очередь коснутся стран постсоветского пространства. При этом он выделяет призыв Главы государства о важности консолидации народа Казахстана перед лицом предстоящих вызовов.Профессор, доктор экономических наук Варненского свободного университета (Болгария) Н. Дюлгерова считает, что мир стоит перед многочисленными вызовами, масштабы и характер которых уже давно вышли за рамки прогнозов."Одним из первых, кто оценил и очень быстро сформулировал выигрышный рецепт экономического, политического и социального успеха государства, является Президент Казахстана", – пишет Н. Дюлгерова.Президент медиа-холдинга "Единая Планета" (Бразилия) У. де Ресенде убеж­ден, что для устойчивого роста и процветания государства необходимы четкие руководящие принципы, и именно этого достигает Президент Казахстана."Мы абсолютно уверены в успехе социально-экономической стратегии, охватывающей все аспекты – от стимулов для малых и средних предприя­тий до развития энергетической инфраструктуры. В Послании уделяется особое внимание окружающей среде, инклюзивному и справедливому обществу, в котором каждый сможет иметь доступ к качественному образованию и передвижению", – сказал У. де Ресенде.* * *Большой интерес деловых кругов вызвали планы по масштабному инвестированию в строительство социальных объектов и базовой инфраструктуры.Председатель совета торгово-промышленной палаты Королевства Сау­довской Аравии А. аз-Замиль считает, что в нынешних условиях в мировой экономике "Нұрлы жол" является своевременным документом, и Послание вызывает интерес у саудовского бизнеса с точки зрения участия в процессе динамичной трансформации экономики Казахстана.Директор по работе с государственными органами компании John Deere (США) Б. Диас-Феррейра выражает удовлетворение, что сельское хозяйство остается важным направлением экономического развития нашей страны."Компания John Deere серьезно рассматривает вопрос сотрудничества с Казахстаном и имеет твердое убеждение, что наша компания сможет внести свой вклад в развитие АПК", – заключил бизнесмен.Управляющий директор немецкой строительной компании Pappenburg International К. Вальтер уверен, что программа Президента Казахстана может стать образцом для многих других стран."Компания Паппенбург на протяжении многих лет является партнером Казахстана. И нас наполняет гордость за свой вклад в реализацию различных проектов в Казахстане. Особенно выделю строительство стокилометрового участка автобана Астана – Бурабай", – сказал К. Вальтер.Почетный консул РК в Дрездене – руководитель немецкой химической компании Chemieanlagenbau Chemnitz Й. Энгельман указал на политическую дальновидность Президента Казахстана."Продажа сырья не должна быть главным источником экономического благополучия страны. С созданием собственной промышленности откроются новые рабочие места, возрастет уровень технических знаний персонала, увеличатся доходы государства", – сказал Й. Энгельман.Партнер компании T. Thomson Associates, LLC (США) Т. Томсон полагает, что "Казахстан находится на правильном пути экономического развития, и необходимо активно развивать те отрасли индустрии, которые обеспечат устойчивый рост экономики", – сообщила пресс-служба Президента Казахстана.