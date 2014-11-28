Своевременный ответ на глобальные вызовы

Высокую оценку усилиям и достижениям нашей страны в годы независимости, а также решениям, принятым в период затяжной политической и экономической турбулентности в мире, дал ряд видных политических деятелей, авторитетные аналитики и обозреватели, представители деловых кругов.
В частности, верховный комиссар ООН по правам человека принц Зейд аль-Хусейн обратил внимание, что Послание внушает казахстанцам уверенность в завтрашнем дне. Он считает, что идеи о важности сохранения межэтнического согласия и стабильности в обществе универсальны и могут быть применены в других странах.
Президент Лаоса Т. Сайнясону особо отметил проводимую Главой государства экономическую политику и достижения Казахстана на международной арене, а также новую экономическую программу "Нұрлы жол".
"Инициативы Президента Казахстана являются своевременным ответом на новые глобальные угрозы, что в свою очередь послужит эффективному росту экономики страны", – заключил Т. Сайнясону.
Значимую роль Казахстана в развитии региона подчеркнул глава исполнительной власти Афганистана А. Абдулла.
"Я высоко ценю успехи Казахстана в социально-экономическом развитии, возведении современной столицы. Выражаю особое уважение лично Нурсултану Назарбаеву и думаю, что развитие Казахстана является ярким примером для стран региона, в том числе Афганистана", – сказал А. Абдулла.
Министр энергетики и минеральных ресурсов Турции Т. Йылдыз назвал программу "Нұрлы жол" новым курсом экономического развития, укрепления государственности и единства нации в Казахстане.
"Содержание Послания еще раз подтверждает масштабность видения Лидера Казахстана, сыгравшего важную роль в его становлении, интеграции страны в мировое сообщество. Одним из важных направлений программы является развитие малого и среднего бизнеса, индустриальной инфраструктуры Казахстана. В этой связи становится важной активизация участия турецкого капитала в этих процессах", – отметил Т. Йылдыз.
В свою очередь депутат Парламента, председатель парламентской Группы дружбы "Казахстан – Греция" В. Полидорас подчеркнул политическую дальновидность Нурсултана Назарбаева, уже сегодня приступающего к подготовке платформы экономического рывка вопреки тяжелейшей экономической ситуации в мире.
По мнению депутата Бундестага ФРГ Г. Цертика, "Нұрлы жол" отвечает современным глобальным экономическим вызовам и нацелен на всемерное повышение благосостояния народа. Он также выразил уверенность, что с учетом резервов Национального фонда заявленные цели и задачи являются вполне осуществимыми.
Своим взглядом на значение нового Послания поделился и председатель Комитета по финансам и казначейству Сената Италии, член правящей демократической партии М. Марино, выразивший уверенность, что в основе идейных постулатов Послания лежат выверенные шаги, направленные на реализацию поставленных задач.
Замминистра внутренних дел Израиля, генеральный секретарь партии "Наш дом Израиль" Ф. Киршенбаум подчеркивает важность сохранения межрелигиозного и межнационального согласия в Казахстане.
"В плане развития инфраструктуры, систем образования и здравоохранения, безусловно, Казахстан служит примером того, как великая страна должна обустраивать повседневную жизнь государства и его граждан", – резюмировала Ф. Киршенбаум.
Заместитель министра внешних связей Бразилии Х. Виана отметил, что Послание является важным стратегическим документом, который содержит четкие и достижимые цели, выразив уверенность, что в скором будущем Казахстан станет одним из конкурентоспособных и современных государств в мировом сообществе.
Заместитель генерального прокурора Бразилии Э. Альмейда убежден, что меры, озвученные в Послании, принесут должный успех и будут способствовать дальнейшему росту торговых отношений между Казахстаном и Бразилией.
Губернатор Анкары М. Кылычлар обратил внимание на важность инфраструктурного развития, которое было обнародовано в программе, где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний.
"Это будет интересно и для турецких бизнес-структур. В Астане открыт парк "Анкара" и установлен памятник Ататюрку, а в Анкаре имеется проспект Казахстана, установлен монумент Первого Президента Казахстана. Это является показателем дружественного и братского отношения двух народов", – поделился мнением М. Кылычлар.
Председатель геополитического центра «Евразия» (Болгария), посол П. Ганчев считает, что корректировка экономической и социальной политики Казахстана на предстоящий период осуществляется на основе комплексного анализа глобальной экономической и геополитической ситуации. Посол также не обошел вниманием своевременность дальнейшего развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, систем образования и здравоохранения, улучшения социально-экономического самочувствия населения.
* * *
В своих комментариях председатель консультативного совета Евразийского совета по международным отношениям, экс-министр иностранных дел Австрии и экс-руководитель службы внешних связей ЕС Б.Ферреро-Вальднер отметила, что Казахстан добился впечатляющих успехов за годы своей независимости и в настоящее время выходит на траекторию нового роста.
Экс-президент Республики Польша А. Квасьневский сказал, что Казахстан является крупным важным игроком не только на региональном, но и на глобальном уровне.
Высокую оценку дальновидности Нурсултана Назарбаева, а также упорству и целеустремленности народа Казахстана дал экс-президент Эстонии А. Рюйтель, выразивший уверенность, что все амбициозные цели и задачи, обозначенные в стратегическом документе, будут достигнуты.
Генеральный секретарь Бельгийской энергетической хартии У. Руснак сделал акцент на том, что Казахстан должен реагировать на глобальные вызовы и события, а очередное Послание Президента страны народу Казахстана очень своевременно и логично.
Экс-министр иностранных дел Италии Ф. Фраттини считает, что Казахстан играет весьма важную роль в Центральной Азии в вопросах ядерного нераспространения, продвижения всестороннего диалога, и поэтому крайне важно, чтобы ЕС налаживал максимально эффективные связи с нашей страной.
"Нурсултан Назарбаев вносит важнейший вклад в обеспечение стабильного и устойчивого развития не только своей страны, но и всего региона. При этом развитие транзитного потенциала Казахстана имеет большое значение с точки зрения как экономики, так и развития человеческих контактов", – сказал Ф. Фраттини.
* * *
В свою очередь иностранные эксперты и обозреватели считают, что содержание Послания отражает настроение казахстанской общественности и высокую степень его готовности к преодолению современных вызовов.
Делая краткий обзор достижений Казахстана, российский экономист М. Хазин с сожалением подчеркивает, что при схожей структуре экономики в России уже 2 года наблюдается экономический спад.
"Казахстан оказался впереди планеты всей, потому что начал свою индустриализацию еще 5 лет назад", – пишет М. Хазин.
Заместитель директора Центра изучения ШОС, Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзыго считает, что лейтмотивом Послания является новый антикризисный план, цель которого – не только преодоление имеющихся проблем за счет средств Национального фонда, но и проведение структурной реформы экономики для окончательного преодоления ее сырьевой направленности.
"Казахстан, расположенный в центре Евразийского континента, имеет преимущество трансконтинентальных перевозок и одновременно имеет существенный недостаток: отсутствие выхода к морю. План, выдвинутый Нурсултаном Назарбаевым, направлен на развитие транзитно-транспортного потенциала Казахстана. Мне кажется, Президент хорошо понимает слово "кризис" на китайском языке. Оно состоит из двух слов: опасность и возможность, которые всегда переплетаются. Поистине, только очень мудрый человек может увидеть в кризисных явлениях новые возможности", – пишет Л. Цзыго.
Член общественного совета при Президенте Армении – председатель комиссии по вопросам национальных меньшинств С. Зорян выразил полное согласие с тезисом Нурсултана Назарбаева о том, что предстоящие экономические потрясения в первую очередь коснутся стран постсоветского пространства. При этом он выделяет призыв Главы государства о важности консолидации народа Казахстана перед лицом предстоящих вызовов.
Профессор, доктор экономических наук Варненского свободного университета (Болгария) Н. Дюлгерова считает, что мир стоит перед многочисленными вызовами, масштабы и характер которых уже давно вышли за рамки прогнозов.
"Одним из первых, кто оценил и очень быстро сформулировал выигрышный рецепт экономического, политического и социального успеха государства, является Президент Казахстана", – пишет Н. Дюлгерова.
Президент медиа-холдинга "Единая Планета" (Бразилия) У. де Ресенде убежден, что для устойчивого роста и процветания государства необходимы четкие руководящие принципы, и именно этого достигает Президент Казахстана.
"Мы абсолютно уверены в успехе социально-экономической стратегии, охватывающей все аспекты – от стимулов для малых и средних предприятий до развития энергетической инфраструктуры. В Послании уделяется особое внимание окружающей среде, инклюзивному и справедливому обществу, в котором каждый сможет иметь доступ к качественному образованию и передвижению", – сказал У. де Ресенде.
* * *
Большой интерес деловых кругов вызвали планы по масштабному инвестированию в строительство социальных объектов и базовой инфраструктуры.
Председатель совета торгово-промышленной палаты Королевства Саудовской Аравии А. аз-Замиль считает, что в нынешних условиях в мировой экономике "Нұрлы жол" является своевременным документом, и Послание вызывает интерес у саудовского бизнеса с точки зрения участия в процессе динамичной трансформации экономики Казахстана.
Директор по работе с государственными органами компании John Deere (США) Б. Диас-Феррейра выражает удовлетворение, что сельское хозяйство остается важным направлением экономического развития нашей страны.
"Компания John Deere серьезно рассматривает вопрос сотрудничества с Казахстаном и имеет твердое убеждение, что наша компания сможет внести свой вклад в развитие АПК", – заключил бизнесмен.
Управляющий директор немецкой строительной компании Pappenburg International К. Вальтер уверен, что программа Президента Казахстана может стать образцом для многих других стран.
"Компания Паппенбург на протяжении многих лет является партнером Казахстана. И нас наполняет гордость за свой вклад в реализацию различных проектов в Казахстане. Особенно выделю строительство стокилометрового участка автобана Астана – Бурабай", – сказал К. Вальтер.
Почетный консул РК в Дрездене – руководитель немецкой химической компании Chemieanlagenbau Chemnitz Й. Энгельман указал на политическую дальновидность Президента Казахстана.
"Продажа сырья не должна быть главным источником экономического благополучия страны. С созданием собственной промышленности откроются новые рабочие места, возрастет уровень технических знаний персонала, увеличатся доходы государства", – сказал Й. Энгельман.
Партнер компании T. Thomson Associates, LLC (США) Т. Томсон полагает, что "Казахстан находится на правильном пути экономического развития, и необходимо активно развивать те отрасли индустрии, которые обеспечат устойчивый рост экономики", – сообщила пресс-служба Президента Казахстана.
