Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял делегацию Европейского парламента.

В состав делегации, которая прибыла в нашу страну для учас­тия в 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества (КПС) «Республика Казахстан – Европейский cоюз», вошли первый заместитель председателя Делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией, заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП.

– Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК – ЕС, – отметил на встрече глава МИД РК.

Министр обсудил с евродепутатами программу реформ Президента РК по модернизации политической системы страны и построению нового Казахстана.

В свою очередь Андрис Америкс отметил, что Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе Центральной Азии, европейская сторона поддерживает курс политических реформ в нашей стране и внимательно следит за его реализацией на практике.

Также была затронута тема расследования причин «январской трагедии» в контексте принятой в начале 2022 года резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.

– Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждем официальных результатов расследования, – отметил в этой связи Франциско Миллан-Мон.

По информации МИД РК, в рамках визита делегации Европарламента запланированы встречи в Нур-Султане и Алматы с депутатами Сената и Мажилиса Парламента РК, уполномоченным по правам человека в РК, представителями правоохранительных органов, государственных органов экономического блока, гражданского общества.