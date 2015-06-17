Свои у области масштабы

В рамках их реализации в регионе будет продолжено исполнение второй пятилетки ПИИР, запланирована реализация 24 проектов с объемом инвестиций 1,2 трлн тенге, будет создано порядка 6 000 рабочих мест. В 2015 году намечается запуск семи проектов на 435 млрд тенге (2 260 рабочих мест). Наиболее крупный проект среди них – строительство Бозшакольского ГОКа. Кроме того, как отметил глава региона, работа будет направлена на привлечение инвесторов для формирования туристического кластера, развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году на реализацию программы «Нұрлы жол» выделено 6,5 млрд тенге. Средства будут направлены на модернизацию объектов коммунальной сферы, развитие системы водоснабжения и водоотведения, на завершение строительства кредитного жилья, на подведение инженерных коммуникаций, возведение детского сада на 280 мест в городе Аксу, а также на укрепление племенного животноводства, переработку сырья и экспорт сельхозпродукции. Одновременно аким области Канат Бозумбаев поручил продолжить работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено 3,7 млрд тенге. Планируется профинансировать 160 проектов. 157 участников «Дорожной карты занятости-2020» будут охвачены микрокредитами на общую сумму 451 млн тенге. Глава региона дал задание своим заместителям активизировать работу по созданию новых структур в рамках стратегии области – это Агентство по привлечению инвестиций, региональный технопарк, Start up Академия, региональный клуб «бизнес-ангелов». В рамках реформы укрепления казахстанской идентичности будет разработан ряд программ: патриотический акт «Мәңгілік Ел», масштабный проект Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна – большая семья». – В соответствии с пятой реформой каждый руководитель государственного органа станет ежегодно отчитываться о достижениях своего ведомства. Для акимов всех уровней определят конкретные целевые индикаторы, по итогам которых будет оцениваться их деятельность, – подытожил аким, поручив разработать областной план мероприятий по реализации «100 конкретных шагов» Главы государства.
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