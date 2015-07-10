Из депутатского запроса Турсунбека ОМУРЗАКОВА

Одним из видов займов, предоставляемых ЖССБ, является промежуточный заем. Таким видом займа могут воспользоваться клиенты, которые имеют 50% от суммы, необходимой для улучшения жилищных условий, либо досрочно накопившие указанную сумму. Ставка вознаграждения по такому займу составляет 7,5% годовых. По прохождении срока накопления ставка составит 5%.При этом, несмотря на то что клиент сразу вносит 50% от требуемой суммы на счет в ЖССБ, банк предоставляет ему заем размером 100% стоимости квартиры. Например, если квартира стоит 100 тыс. долларов и у клиента уже есть 50 тыс. долларов, ЖССБ оформляет заем на 100 тыс. долларов. При этом 50 тыс. долларов клиента банк разместит на депозите. Таким образом, получается, что клиент берет свои же деньги в долг под проценты. Кроме того, различные комиссии банка (комиссия за открытие счета, рассмотрение заявки, страхование недвижимости, титульное страхование, организация кредита, обналичивание, за безналичный внешний перевод займа) также рассчитываются исходя из полной стоимости квартиры, несмотря на то что 50% составляют деньги клиента.Необходимо отметить, что отсутствует должное информирование клиентов по факту распространения комиссии на всю стоимость квартиры, в том числе на 50-процентный первоначальный взнос клиента, формируемый за счет собственных средств, и для многих клиентов это становится неприятным сюрпризом в ходе оформления займа.В связи этим возникает первый вопрос, насколько справедливо выдавать нашим гражданам их собственные деньги в долг под проценты и, более того, взимать комиссии банка исходя из полной стоимости квартиры, несмотря на то что 50% составляют деньги клиента?В ЖССБ промежуточный жилищный заем предусматривает, что и процент, и основной долг заемщик выплачивает в течение всего срока займа. К примеру, в рамках тарифной программы «Бастау» переплата за квартиру стоимостью 100 тыс. долларов составит всего 3,1 млн тенге, однако ежемесячное погашение займа в первые три года составит около 320 тыс. тенге. Такую сумму вряд ли можно назвать доступной для широких масс населения.В связи с этим в ЖССБ также есть такой вид промежуточного жилищного займа – «Женiл». Данный заем также предусматривает, что клиент должен сразу внести 50% от требуемой суммы на счет в ЖССБ, затем банк предоставит 100% необходимой суммы. Но данный вид займа предусматривает, что первые три года заемщик погашает лишь проценты по займу, то есть предусматривается отсрочка платежа по основному долгу. Ставка вознаграждения по такому займу 8,5% годовых. По прохождении срока накопления ставка также составит 5%.По займу «Женiл», например по программе «Бастау», для квартиры стоимостью 100 тыс. долларов клиент выплачивает примерно 132 тыс. ежемесячно первые три года, в последую­щие шесть лет – 149 тыс. Переплата составляет 6,2 млн тенге.Для сравнения: если оформить ипотеку в Народном банке на ту же квартиру стоимостью 100 тыс. долларов с 50-процентным первоначальным взносом на те же 9 лет, то ставка составит 13% годовых. Ежемесячный платеж составит около 147 тыс. тенге, а переплата – 6,5 млн тенге.Таким образом, разница по переплате ЖССБ и БВУ составит всего около 300 тыс. тенге.Возникает второй вопрос: является ли показанная на условном примере разница в переплате между ЖССБ и БВУ всего в 300 тыс. тенге достаточной для реализации государственной задачи по обеспечению широких масс населения доступным жильем?Также просим рассмотреть вопрос снижения величины первоначального накопления населения для получения займов ЖССБ.Поводом для депутатского запроса послужило обращение коллектива преподавателей и студентов медицинского колледжа Карагандинского государственного медицинского университета с просьбой сохранить колледж, который был открыт в 2002 году. Медицинский колледж имеет все условия для оказания образовательных услуг: достаточный аудиторный фонд, квалифицированный преподавательский состав, клинические базы, центр практических навыков, библиотечные ресурсы. Обучаются студенты из разных регионов Казахстана, имеются общежитие на 186 мест для иногородних студентов, поликлиника и стоматологическая клиника для обслуживания обучающихся.Колледж успешно прошел государственную аттестацию в 2012 году. Выпускники колледжа подтверждают свою квалификацию, успешно сдавая независимый экзамен в департаменте Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области. Трудоустройство выпускников составляет 86%.Согласно статье 32 Закона РК «Об образовании» и в соот­ветствии со статьей 134 Закона РК «О государственном имуществе» республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения не могут осуществлять деятельность послесреднего образования, и в текущем году, т. е. после завершения учебного года, медицинский колледж приостанавливает свою деятельность.Руководство КГМУ вынуждено пойти на данный шаг и закрыть колледж в связи с тем, что Министерство образования и науки РК отказало в переоформлении приложения к лицензии на образовательную деятельность по программам послесреднего профессионального образования. Необходимость переоформления лицензии КГМУ была связана со слиянием двух министерств: здравоохранения и социального развития и, как следствие, изменением названия вуза.Мотивация Министерства образования и науки основана на положении Закона «О государственном имуществе». Таким образом, закон не позволяет руководству КГМУ сохранить в своем составе медицинский колледж и продолжить в нем образовательную деятельность.В настоящее время планируется внесение изменений в данный закон, обсуждается вопрос о разрешении республиканским государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения осуществлять любую образовательную деятельность.Учитывая, что рассмотрение и принятие поправок к Закону «О государственном имуществе» займет длительное время, прошу оказать содействие в переоформлении приложения к лицензии на послесреднее профессиональное образование Карагандинскому государственному медицинскому университету, так как это касается судеб обучающихся 882 студентов и 142 преподавателей и сотрудников.