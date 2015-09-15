Своим идеалам верен всегда Свежий выпуск 846 Вадим МАХИН, Алматы

Остаться в раннем детстве сиротой – это для ребенка, пожалуй, самое тяжелое испытание. Именно такую жизненную невзгоду уготовила судьба Зекену Адильбекову. Едва ему исполнился год, как не стало отца, вскоре умерла мама. С 8 лет мальчик стал работать в родном колхозе «Свободный путь» Урджарского района Семипалатинской области. Пас скот, не чурался никакой другой работы, посильной подростку, чтобы выжить.

Когда началась война, Зекен в свои 17 лет добровольцем пошел служить в армию. Но на фронт попал не сразу. Худощавого паренька из села Аксаковка сначала отправили на учебу во Фрунзенское военно-пехотное училище. И как это часто бывало в тяжелую военную годину, окончить командирские курсы новобранцам не удалось, как и не суждено было предугадать, куда далее направит их командование.

В 1942 году шли ожесточенные бои за город Харьков, курсантов подняли по тревоге, погрузили в вагоны и отправили на Запад. Но до Харькова железнодорожный состав не дошел, его развернули и направили в подмосковное Щелково, где формировалась 13 гвардейская воздушно-десантная бригада. Здесь и началась активная десантная подготовка вчерашних курсантов. За время обучения Зекен совершил 16 прыжков с парашютом. Солдат из Казахстана духовно окреп, физически закалился.

С июня 1944 года рядовой Адильбеков воюет в составе 324-го стрелкового полка на Карельском фронте, где за мужество и храбрость, проявленные в боях, награж­дается орденом Отечественной войны I степени. В ходе боев он приобрел новую воинскую специальность – «разведчик». Смуглое лицо, маленький рост, благодаря которому он мог быстро и бесшумно преодолевать вражеские заграждения из колючей проволоки, необыкновенная выносливость и бесстрашие – все это позволяло Зекену с группой разведчиков успешно совершать рейды в тыл врага.

Вскоре его часть передали в состав 3-го Украинского фронта, которым командовал прославленный маршал, Герой Советского Союза Федор Толбухин.

Зекен Уалханович вспоминает, какие тяжелые бои шли в Карпатах при освобождении Западной Украины. Часто боевая ситуация была непредсказуемой. На одной сопке располагались подраз­деления советских войск, на другой, противоположной, – немцы, а чуть дальше – бандеровские бандформирования. И успех наступления полка во многом зависел от данных разведки.

Эпизод за эпизодом рассказывает ветеран о боевых подвигах своих товарищей. Так, взвод разведки младшего лейтенанта Петра Карчкова, в котором он служил, получил приказ в течение двух часов взять «языка» и доставить пленного в штаб части. Выдвигаясь к немецким позициям, группа бойцов на опушке леса наткнулась на яростный пулеметный огонь противника. Разведчики залегли, выполнение приказа оказалось на грани срыва. Помогла солдатская смекалка. Зекен и его друг Николай Лагунов обошли пулеметное гнездо с фланга и увидели в оборудованном окопе двух фашистов, готовых снова открыть огонь по наступавшим. Их намерения оборвал грозный окрик: «Хенде хох!» Немцы схватились было за пистолеты, но по их ногам полоснули автоматные очереди. Пленных, раненых, но живых, доставили в штаб, как и было задумано.

Таких эпизодов было предостаточно, и всегда Адильбеков и его товарищи показывали образцы мужества и отваги. Ветеран с гордостью рассказывает, как на одном из построений полка командир части Герой Советского Союза полковник Даниленко перед строем, принародно, вручил Зекену Уалхановичу заслуженную награду – медаль «За отвагу».

За время пребывания на фронте солдату из Казахстана довелось участвовать в освобождении городов и сел Белоруссии, Украины, Венгрии, Австрии. Ожесточенные бои разгорелись за Будапешт. Они продолжались 108 дней и ночей. 13 февраля 1945 года столица Венгрии была освобождена. Фашистская Германия прилагала отчаянные усилия, чтобы сохранить за собой западную часть Венгрии с ее нефтеносными районами.

Ранним утром 6 марта противник перешел в наступление в районе озера Балатон, десять суток шли ожесточенные бои, в которых с обеих сторон принимали участие свыше 800 тыс. человек. Контрнаступление немецко-фашистских войск было отражено, и 4 апреля завершилось освобождение Венгрии. Были созданы условия для продвижения советских войск на Венском направлении.

Упорные бои проходили и на территории Австрии, где погибло более 26 тыс. советских воинов. В число погибших чудом не попал рядовой Адильбеков. В конце апреля при выходе к своим после 7-дневного рейда по тылам противника он на нейтральной полосе был тяжело ранен немецким снайпером. Разрывная пуля попала в бедро правой ноги и раздробила кость. Разведчики вынесли его на плащ-палатке и тем самым спасли ему жизнь.

В советском госпитале, расположившемся в городе Бадене, что южнее Вены, хирург, не долго думая, предложил солдату ампутировать ногу. Зекену так не хотелось смолоду становиться инвалидом. А что делать, он не знал. Спасение пришло неожиданно. Сосед по палате, офицер из дивизии, раненый в руку, резко поговорил с хирургом:

– Вы что нарушаете приказ Сталина! Почему режете солдатам руки и ноги налево и направо. Бойцов надо возвращать в строй, а не калечить.

И добавил:

– Если отнимите ногу Адильбекову, напишу на вас жалобу.

Зекену Уалхановичу неизвестно, испугался ли хирург грозного офицера или сам обстоятельно обдумал дальнейшие действия, но ампутировать ногу не стал. Четыре часа колдовал над ней на операционном столе, собирая по косточкам. Затем на нее надели гипсовый сапог. А когда пришло время снимать необычную обувь, оказалось – нога-то не сгибается. И снова для раненого начались страдания, долгие и мучительные процедуры с тяжелыми гирями на ноге.

К тому времени его однополчане-разведчики в числе первых вошли в Вену. Штурмом был взят Берлин, наступил день Победы. В голове мелькали тревожные мысли: «Вокруг – торжество Победы, неужели я не смогу победить болезнь?» Зекен мобилизовал всю свою волю, проявил недюжинный характер и победил – раненая нога более-менее пришла в норму. И все же в конце ноября 1945 года его комиссовали.

Адильбеков возвращается в родной аул, работает колхозником. Как-то во время жатвы зерновых к бригаде хлеборобов подъехала машина с представительной женщиной. Гостья подошла к девушкам, вязавшим снопы. Работавший на жатке Зекен, смелый в общении, бойкий на язычок, обратился к ней:

– Барышня, разрешите познакомиться.

Незнакомка протянула ему руку:

– Первый секретарь Семипалатинского обкома комсомола Руковишникова.

Завязалась беседа. Демобилизованный солдат рассказал, что на фронте, несмотря на бомбежки и обстрелы, военные поч­тальоны с риском для жизни регулярно привозили на передовую свежие газеты, и бойцы знали, что происходит на соседних фронтах, как трудятся люди в тылу. А здесь, на уборке, когда идет битва за урожай, не менее напряженная, хотя и мирная, никто не доставляет участникам жатвы свежих газет.

– Почему так происходит? – завершил беседу Зекен.

Разговор возымел действие. Газеты со свежими новостями стали поступать на полевые станы.

Инициативного и принципиального Зекена избирают комсомольским вожаком колхоза, затем приглашают на должность инструктора в райком комсомола. В 1952 году он вступает в ряды КПСС и назначается инструктором Урджарского райкома партии, затем его выдвигают секретарем парткомов колхоза им. Ленина и колхоза «Красные горные орлы» того района. Через семь лет Адильбекова избирают председателем колхоза им. Калинина, который был в районе одним из самых отстающих. Труднос­ти не испугали молодого коммуниста. Взявшись за дело, опираясь на активных единомышленников, он за короткий срок сумел вывести хозяйство в передовые.

И в последующие годы, возглавляя ряд хозяйств, Зекен Уалханович, окончивший к тому времени Семипалатинский зооветеринарный институт, последовательно и продуманно укрепляет производство, повышает производительность труда в животноводстве и полеводстве. И хозяйства становятся высокорентабельными, образцово-показательными.

Рядовые труженики благодарны ему за то, что росло их благосостояние, строились жилье, новые школы, медпункты, дома бытового обслуживания. Так, за годы его работы директором совхоза «Бахтинский», что на границе с Китаем, были построены ряд благоустроенных жилых комплексов, больница на 35 коек, три школы, столько же домов культуры, машинно-тракторная мастерская, животноводческие помещения.

Беседуешь с ветераном и удивляешься, как крепко он держит в памяти события давно прошедших лет, имена боевых друзей и соратников по трудовой дея­тельности, цифры свершений в тех хозяйствах, которые возглавлял. Все было в его жизни: и доносы завистников, и опала начальствующих чиновников за его принципиальность и твердость при отстаивании своей справедливой позиции. Но Адильбеков не ожесточился, не дрогнул, не поступился правдой. Он всегда верил в людей, постоянно черпал силы в работе и в семье.

За 26 лет своей трудовой деятельности на руководящих должностях Адильбеков был удостоен многих наград. В их числе орден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть». Он многие годы избирался депутатом районного и Семипалатинского областного совета народных депутатов, является почетным гражданином Урджарского района.

Выйдя на заслуженный отдых, он не изменил своим принципам, ведет большую общественную работу. С 2000 года по настоящее время возглавляет Алмалинский районный совет ветеранов города Алматы. За заслуги перед государством и активную общественную деятельность награжден орденом «Достык» II степени, в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне удостоен ордена «Құрмет».

Его супруга Сахарья Кукешевна – заслуженный учитель Казахской ССР. Семью они создали 62 года назад, воспитали четверых детей. Старший сын, Даурен, окончил Новосибирский электротехнический институт, стал доктором экономических наук, профессором, работает заместителем акима Акмолинской области. Сын Думан получил два высших образования, трудится в финансовых органах в той же области.

Старшая дочь, Салтанат, сейчас на заслуженном отдыхе, дочь Зенат – старший врач санэпидстанции Семея. В семье Адильбековых восемь внуков, которые практически все получили высшее образование, семь правнуков. Дружная семья Адильбековых поздравляет ветерана с юбилейной датой: 90-летием со дня рождения, желает крепкого здоровья и заверяет, что будет приумножать добрые семейные традиции, заложенные отцом и дедом, верным патриотом и Гражданином с большой буквы.