Своим примером вдохновлять других

Халық Кеңесі
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Члены Халық Кеңесі приняли участие в экоакции в Карагандинской области

Фото: halykkenesi.kz

В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом ­цикле» Президент Касым-Жомарт ­Токаев уделил особое внимание бережному отношению к окружающей среде. Глава государства не раз подчеркивал: «Таза Қазақстан» должен стать образом жизни, а не разовой акцией. При этом речь идет не только о чистых улицах, но и о чистоте помыслов, с которой начинается порядок вокруг.

В рамках зеленой повестки в Карагандинской области стартовала ежегодная экологическая акция «Бірлік – Таза Қазақстан үшін». Жители, волонтеры и общественники вышли на улицы с общей целью – благоустраивать, озеленять поселок Молодежный и прилегающие территории. К акции присоединились также председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, члены общественной группы «Бірлік» во главе с Иваном Георгиади, а также руководители респуб­ликанских этнокультурных объединений и общественных организаций. Всего проект поддержали около 2 000 человек.

На территории культурно-досугового центра поселка Молодежного участники высадили 500 крупномерных саженцев (их предоставило ТОО «Евразия Инвест LTD», представители которого заявили о желании и в будущем поддерживать подобные акции). Дальнейшему уходу за новыми аллеями, дабы деревья прижились в местном климате, будет уделяться особое внимание.

Как отметил председатель общественной группы «Бірлік» Иван Георгиади, это масштабная акция общегосударственного значения. По его словам, Глава государства своим примером призывает каждого внести личный вклад в общее дело, ведь только совместными усилиями можно сделать нашу страну красивой, зеленой и чис­той. Глава «Бірлік» подчеркнул: подобная акция должна стать доброй ежегодной традицией во благо нашей общей родной земли и будущих поколений.

В свою очередь член Қазақстан Халық Кеңесі Акбаржон Исмаи­лов отметил, что сегодня эта важная инициатива охватывает все регионы страны. Члены Қазақстан Халық Кеңесі активно участвуют в масштабной акции, организованной при поддержке группы «Бірлік», созданной при Халық Кеңесі. По его мнению, подобные инициативы наглядно демонстрируют любовь и уважение граждан к своей стране, ее чистоте и благополучию.

Группа «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі объединяет представителей этнокультурных объединений, охватывая вопросы не только межэтнических отношений, но и общегражданских задач, общественных инициатив и развитие регионов. Акция в Молодежном стала наглядным примером того, как представители разных этносов объ­единяются ради общей цели, наполняя живым содержанием провозглашенный Главой государства принцип «Бірлік – әралуандықта».

«Таза Қазақстан» воплощает это единство в конкретных поступках. А для Қазақстан Халық Кеңесі такие акции – часть пос­тоянной работы по укреплению общественного согласия, в которой этнокультурные объединения вносят свой вклад в общие для страны дела.

В ходе рабочей поездки члены Халық Кеңесі также познакомились с агропромышленным потенциалом региона, побывали на молочно-товарной ферме и в питомнике предприятия. По итогам мероприятия его участники предложили проводить подобные акции дважды в год и сделать доброй традицией, перенеся этот опыт в другие регионы с привлечением этнокультурных объединений на местах.

#регионы #Карагандинская область #«Таза Қазақстан» #Халық кеңесі

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