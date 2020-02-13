​Своими руками

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЗАИМНЫЕ



Вопросы, касающиеся производства отечественных товаров и оказания услуг, находятся нынче в зоне особого внимания. Необходимость развития отраслей экономики простых вещей отмечает и Елбасы Нурсултан Назарбаев, и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Ведь сегодня, когда рес­публикой импортируется около 82% промышленных товаров, 35% продуктов питания, 23% сельскохозяйственной продукции, речь идет не только об экономике, но и о национальной безопасности.

Для ускорения решения поставленных задач в декабре 2018 года была принята программа льготного кредитования приоритетных проектов, основная задача которой заключается в импортозамещении социально значимых товаров местными. Для поддержки бизнеса Национальным банком РК за счет собственных средств и финансов, находящихся в его управлении, было выделено 600 млрд тенге. Из них 400 млрд – на стимулирование обрабатывающей промышленности и услуги, 100 млрд тенге – на переработку в АПК, еще 100 млрд – на производство в сельскохозяйственном секторе.

Утверждать, что отечественный бизнес сразу «ушел с головой» в реализацию программы, было бы неверным. Ряд условий программы кредитования для них был явно непривлекательным. В частности, отсутствие господдержки по гарантированию недостающей залоговой базы, недостаточное финансирование пополнения оборотных средств (до 30%). Сюда же можно отнести высокую процентную ставку для конечного заемщика (8%), отсутствие льготного периода по вып­лате кредита, низкую оценку залогового имущества субъектов АПК. С учетом всех «за» и «против» предприниматели предпочитали участвовать в других программах, например «Даму Өндіріс», «ДКБ-2020».

Потому и неудивительно, что всего год назад на рассмотрении в банках находилось лишь 5 проектов из сферы экономики простых вещей (ЭПВ).

Для решения проблем и налаживания обратной связи с бизнесом Правительством совместно с НПП «Атамекен» был создан Проект­ный офис по развитию отраслей экономики простых вещей, работу которого возглавляет замес­титель Премьер-министра Роман Скляр. По словам представителя офиса Нурбола Жанабекова, ранее были разработаны и приняты 3 пакета поправок, направленные в том числе на снижение конечной ставки для заемщика с 8% до 6%, гарантирование государством недостающей залоговой базы, увеличение размера кредитования пополнения оборотных средств до 50%, подключение Аграрной кредитной корпорации к финансированию проектов в сфере производства в АПК.

С 1 января 2020 года вступил в силу четвертый пакет поправок, предусматривающий возможность направления 100% выдаваемого кредита на пополнение оборотных средств в сфере переработки в АПК за счет собственных средств банков. Установлены встречные обязательства для бизнеса в зависимости от целей кредитования, увеличен срок кредита на инвестиционные цели с 7 до 10 лет.

Кроме того, в перечень товаров для кредитования в рамках программы включены 5 новых видов, это хозяйственно-бытовые изделия из фарфора и фаянса, стройконструкции и изделия из алюминия и алюминиевых сплавов, резка, обработка и отделка камня, сбор неопасных отходов, первичная обработка хлопка.

– В рамках программы предприниматель может получить льготный кредит под 6% с учетом государственных субсидий. При этом отсутствует лимит по сумме кредита, который предоставляется сроком до 10 лет на инвестцели, до 3 лет – на пополнение оборотных средств. В случае недостаточнос­ти залоговой базы государством до 50% гарантируется кредит на сумму не более 3 миллиардов тенге, до 20% на сумму не более 5 миллиардов тенге. К тому же льготный период по основному долгу и ставке вознаграждения составляет до 3,5 лет, – пояснил представитель НПП.

Сегодня цифры по проектам совсем другие: на 30 января 2020 года одобрено 993 проекта на 236 млрд тенге. 295 проектов на 201 млрд тенге находятся на рассмотрении в банках второго уровня и АО «Аграрная кредитная корпорация».

В целом более 2 тыс. проектов бизнеса на сумму более чем 770 млрд разработаны для учас­тия в программе.

ИГРОКИ СОЗДАДУТ ТЫЛ

Программа льготного кредитования, по мнению директора АЕRC Жаныбека Айгазина, направлена на создание и развитие предприятий обрабатывающей промышленности в пищевой, швейной, мебельной отраслях и производстве строительных материалов. Это отвечает потребностям новой Госпрограммы индустриально-инновационного развития страны на 2020–2025 годы.

На эти цели предусмотрены прямые меры стимулирования по трем целевым группам предприятий. К первой группе «Новые индустриальные игроки» будут отнесены начинающие предприниматели обрабатывающей промышленности и смежных услуг. Вторая группа «Крепкий тыл» – это те, кто на рынке уже прочно стоит на ногах, имея постоянный объем производства, регулярные налоговые выплаты. К третьей группе «Драйверы роста» относятся действующие предприятия-экспортеры.

– Цель как раз в том и заключается, чтобы взрастить большее число таких предпринимателей, таких производств. При этом ключевым индикатором выступает создание критической массы предприятий, способных конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке, – отмечает экономист.

Важная особенность программы – поддержка не целых отраслей и секторов, а производителей конкретных товаров и услуг. Это дает гарантии точечного выделения финансовых средств на развитие производства товаров.

Среди одобренных проектов можно выделить ряд крупных, которые помогут существенно заместить импорт. В частности, производство сахара с перспективой выпуска 400 тыс. тонн в год снизит долю импорта продукта на 93%, создаст 600 новых рабочих мест.

Проект по производству мяса до 3 тыс. тонн в год в Костанайской области увеличит налоговое поступление на 30 млн тенге ежегодно. Перспективными признаны выпуск готовых деталей для железнодорожных локомотивов и подвижного состава мощностью 25 тыс. тонн в год, производство костюмов (120 тыс. штук в год), которое позволит на 99% обеспечить внутренний спрос и создать 250 новых рабочих мест.

В числе предприятий, получивших одобрение в рамках Программы льготного кредитования по линии «Даму», – ТОО «СП» Lux Shoes» по производству обуви в Шымкенте. Пока фабрика специализируется на мужской обу­ви, выпуск которой в нынешнем году увеличат до 300 тыс. пар. На следующий год планируется заняться и женской обувью, а позднее – башмачки и туфельки для детей. Учитывая, что данный сектор по-прежнему остается малопривлекательным для инвесторов, недостаточно технологически оснащенным, на льготный кредит обувщики смотрят с большим воодушевлением.

Полученные в рамках программы средства предприятие направит на производство подошв и колодок в объеме 268 тыс. пар в год, что позволит довести долю местного содержания до 50%.

– Часть кожи закупаем в Шымкенте. Сейчас стали заливать подошвы сами. К 2022 году хотим довести этот показатель до 90%, а к 2025 году выйти на полную мощность. Планируем выйти на внешние рынки стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, увеличив долю экспорта к 2025 году на 30%, – рассказал генеральный директор фабрики Гайрат Хасанбаев.

В том, что принятие программы ЭПВ внесло ощутимое оживление и в мебельный сектор, уверен глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана Канат Ибраев. В 2014 году, по его словам, соотношение доли местного производства и импорта составляло 30 на 70%, сегодня во многом благодаря мерам поддержки первая цифра уже подбирается к 35%. При этом большое внимание уделяется кадровым вопросам.

– На базе наших предприятий есть школы мебельщиков. В столице и Караганде открываются центры по переподготовке таких работников, – рассказал он.

В целом в Казахстане подготовкой кадров для мебельной отрасли занимаются колледжи в Талдыкоргане, Алматы и Усть-Каменогорске. В результате заключенного меморандума о сотрудничестве между ассоциацией и данными учебными заведениями за 2 года было подготовлено порядка 340 специалистов по деревообработке.

BUBBLE GUM-KZ

Реализации программы «Экономика простых вещей» особое внимание уделяют и в столице. На сегодня по городу одобрено проектов на общую сумму 11,5 млрд тенге. Об этом недавно на заседании проинформировал директор столичной палаты предпринимателей Алмат Джунусов.

В числе одобренных проектов – строительство и запуск международной школы TAMOS Education. Согласно планам первая ее очередь откроется 1 сентября 2020 года. Площадь объекта составит 12 тыс. кв. м. Постоянную работу получат 150 человек.

Вторая очередь школы будет запущена в 2022 году. ИП «Ахметова Ф.Х.» получила льготный кредит на производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

– На рассмотрении в БВУ по столице находятся 7 проектов на сумму более 3,5 миллиарда тенге, в процессе разработки – 11 проектов на сумму 6,7 миллиарда тенге. В их числе проекты по производству шоколада, печного топлива, выработке цикличных и ацикличных углеводородов, технического серебра, а также по складированию и хранению груза, дошкольной подготовки, – отметил Алмат Джунусов.

В рамках развития экономики простых вещей НПП совместно с Правительством ведется работа по поддержке производства товаров, которые имеют высокую значимость для населения, исходя из наличия сырья и спроса на внутреннем рынке, технологичес­кой доступности производства и высокой зависимости от импорта.

Так, в настоящее время БВУ одобрены проекты по производству жевательной резинки, кабельной продукции, пластиковых изделий, одежды, медицинского оборудования, мебели из местного сырья. К примеру, в Акмолинской области совсем скоро наладят выпуск овсяных хлопьев, проект рассчитан на 10 тыс. тонн продукции в год.

Однако уповать только на финансовые вливания не приходится. Для развития отраслей ЭПВ необходимо решить системные проблемы, такие как недоступность рынков сбыта, недостаток качественного и недорогого местного ­сырья, высокая доля контрафактной продукции. В связи с этим весной прошлого года Правительством были одобрены Дорожные карты по развитию легкой, мебельной, пищевой, машиностроительной промышленности, производству строительных материалов.

В каждой из этих карт определены конкретные мероприятия по указанным вопросам. В частности, для защиты внутреннего рынка от контрафакта и борьбы с нелегальным оборотом товаров будут разрабатываться и применяться национальные стандарты, усиливаться контроль для обеспечения сбыта и увеличения закупок казахстанских товаров госучреждениями, квазигосударственными организациями и недропользователями. Меры направлены и на улучшение доступности торговой инфраструктуры для отечественных товаропроизводителей.

Эффект от запущенных предприятий в рамках программы планируется отслеживать через информационную систему «Промышленность», презентованную Главе государства на Дне индустриализации 13 декабря 2019 года.

Как отмечают эксперты, общий объем финансирования НБ в размере 600 млрд тенге предусмотрен на 2018–2020 годы, однако при эффективной реализации программы и высокой потребности бизнеса, возможно, будут выделены дополнительные средства. В целом к 2025 году ожидается, что программа «Экономика простых вещей» позволит снизить долю импорта с 59% до 37%, создать более 20 тыс. рабочих мест и увеличить рост поступления налогов на 1,1 трлн тенге.