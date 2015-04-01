Свой дом и счастье в нем

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Обладателями благоустроенных квартир в городском микрорайоне «Шахтерский» стали фронтовики Иван Дубинин, Иван Ковешников и Федор Кирт. В торжественной обстановке ключи от квартир они получили из рук акима области Нурмухамбета Абдибекова, который тепло поблагодарил ветеранов за воинский и ратный труд. И напомнил всем присутствующим, что «мы – дети победивших отцов, и наша святая обязанность заботиться о благополучии ветеранов Великой Отечественной войны».
По программе «Доступное жилье» в домах микрорайона «Шахтерский» было выкуплено 90 квартир для очередников и молодых семей. В частности, на реконструкцию 25-квартирного дома № 14, новоселье в котором отмечали в Наурыз, было выделено более 130 млн. тенге. Квартиры здесь получили несколько выпускников детских домов и семья Айгуль Биляловой, воспитывающая детей-инвалидов.
– За три прошлых года в регионе по программе «Доступное жилье» введено в эксплуатацию 883 тысячи квадратных метров жилой площади, – сказал в интервью журналистам Нурмухамбет Абдибеков. – Это арендное и кредитное жилье для очередников и молодых семей по линии Жилстройсбербанка, а также построенное АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», по программе занятости, АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», индивидуальное строительство.
В текущем году планируется ввод еще 2 500 квартир, которых ждут с нетерпением в Караганде, Жезказгане, Шахтинске и в сельских районах.

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