Свой дом и счастье в нем Свежий выпуск 756 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Обладателями благоустроенных квартир в городском микрорайоне «Шахтерский» стали фронтовики Иван Дубинин, Иван Ковешников и Федор Кирт. В торжественной обстановке ключи от квартир они получили из рук акима области Нурмухамбета Абдибекова, который тепло поблагодарил ветеранов за воинский и ратный труд. И напомнил всем присутствующим, что «мы – дети победивших отцов, и наша святая обязанность заботиться о благополучии ветеранов Великой Отечественной войны».

По программе «Доступное жилье» в домах микрорайона «Шахтерский» было выкуплено 90 квартир для очередников и молодых семей. В частности, на реконструкцию 25-квартирного дома № 14, новоселье в котором отмечали в Наурыз, было выделено более 130 млн. тенге. Квартиры здесь получили несколько выпускников детских домов и семья Айгуль Биляловой, воспитывающая детей-инвалидов.

– За три прошлых года в регионе по программе «Доступное жилье» введено в эксплуатацию 883 тысячи квадратных метров жилой площади, – сказал в интервью журналистам Нурмухамбет Абдибеков. – Это арендное и кредитное жилье для очередников и молодых семей по линии Жилстройсбербанка, а также построенное АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», по программе занятости, АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», индивидуальное строительство.

В текущем году планируется ввод еще 2 500 квартир, которых ждут с нетерпением в Караганде, Жезказгане, Шахтинске и в сельских районах.