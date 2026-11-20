Эти средства станут основой для будущей покупки собственного жилья по доступным условиям. Клиенты Отбасы банка смогут получить займы по ставкам от 3,5% (ГЭСВ от 3,54% до 4,45%) до 8,5% (ГЭСВ от 8,91% до 9,54%) годовых.

Чтобы клиентам банка было удобнее получать консультации, подавать заявки и оформлять займы, в Атырау открылся новый филиал. Здание офиса Отбасы банка располагается по адресу: улица Сатпаева, 21. Поздравить сотрудников и клиентов банка с этим событием приехали аким Атырауской области Болат Акчулаков и председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Директор областного филиала Нуржан Мугалимов рассказал гостям, что впервые Отбасы банк в нефтяной столице Казахстана открыл двери для своих вкладчиков в 2006 году. За это время банк помог отметить новоселье 12 000 жителей региона.

«Сегодня для нас по-настоящему радостное событие. Новое просторное здание филиала позволит обслуживать клиентов на более качественном уровне. В этом году мы отмечаем 20-летие деятельности Отбасы банка в нефтяном регионе. На сегодняшний день у нас открыто более 147 тысяч депозитов. Мы благодарны нашим вкладчикам за доверие. Надеемся, что для каждого из них путь к новоселью будет недолгим. Наша задача – поддержать клиентов и помочь им сделать мечту о собственном доме реальностью», - рассказал Нуржан Мугалимов.

Одна из тех, кто уже отметила новоселье - Жазира Куттыбаева. Она работает в средней школе.

«Для меня сегодня очень радостный день. Мне вручили ключи от новой квартиры! Я рада, что смогла воспользоваться доступными условиями кредитования. Полтора года назад я открыла депозит в Отбасы банке, а сегодня уже получила возможность приобрести собственное жилье. Хотелось бы пожелать банку развивать региональные программы, в первую очередь для молодежи и молодых семей. В нашей семье двое детей - мальчик и девочка. Теперь я планирую открыть депозиты и для них, чтобы в будущем у них тоже была возможность приобрести жилье», - поделилась Жазира Куттыбаева.

Еще одна обладательница новой квартиры - Жазира Сембина. Она копила на депозите в Отбасы банке с 2019 года.