Свой Google запустил Иран

Иран официально запустил свою собственную поисковую систему Yooz в качестве ответной меры на санкции Запада по спорной ядерной программе Тегерана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Day.Az.
Как сообщают иранские СМИ, национальный поисковик является альтернативой Google и ей подобных систем. В Министерстве связи и информационных технологий Ирана заявили, что поисковой движок способен обрабатывать до 1 млрд сайтов на персидском языке. Слово Yooz в переводе с персидского означает гепард.
Иранская поисковая система доступна по адресу www.yooz.ir. По информации International Business Times, она гораздо быстрее и безопаснее существующих западных поисковых систем, таких как Google, Yahoo или Bing.
Поисковой движок Yooz был представлен на церемонии в столице Ирана Тегеране, на которой также присутствовал министр связи и информационных технологий страны Махмуд Ваези.
Куратор Yooz Мехди Нагави говорит, что Google, к которому иранские пользователи обращаются 25 млн раз в день, стал центральным стержнем Интернета. Новый иранский проект, по его словам, поможет избавиться от него и обеспечить безопасность пользователей в киберпространстве.
Далее планируется добавить в Yooz ресурсы на арабском и английском языках, увеличив охват до 6 млрд сайтов, а позже до 24 млрд. Министр также пообещал запустить в этом году еще один поисковик – Parsijoo.
Как сообщают иранские СМИ, национальный поисковик является альтернативой Google и ей подобных систем. В Министерстве связи и информационных технологий Ирана заявили, что поисковой движок способен обрабатывать до 1 млрд сайтов на персидском языке. Слово Yooz в переводе с персидского означает гепард.
Иранская поисковая система доступна по адресу www.yooz.ir. По информации International Business Times, она гораздо быстрее и безопаснее существующих западных поисковых систем, таких как Google, Yahoo или Bing.
Поисковой движок Yooz был представлен на церемонии в столице Ирана Тегеране, на которой также присутствовал министр связи и информационных технологий страны Махмуд Ваези.
Куратор Yooz Мехди Нагави говорит, что Google, к которому иранские пользователи обращаются 25 млн раз в день, стал центральным стержнем Интернета. Новый иранский проект, по его словам, поможет избавиться от него и обеспечить безопасность пользователей в киберпространстве.
Далее планируется добавить в Yooz ресурсы на арабском и английском языках, увеличив охват до 6 млрд сайтов, а позже до 24 млрд. Министр также пообещал запустить в этом году еще один поисковик – Parsijoo.