Свой офис да в чужом дворе

Красноречивым подтверждением тому может служить неприглядная история с попыткой построить трехэтажное офисное здание в самом центре города – буквально в двух шагах от Аллеи Славы с портретами наших земляков, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, которая давно стала для горожан излюбленным местом прогулок и встреч.

Этой, с позволения сказать, предпринимательской инициа­тиве с начала лета оказывает упорное противодействие инициативная группа граждан, проживающих в домах по улицам Дзержинского, 93 и Б. Момыш­улы, 52, где в общей сложности насчитывается 102 квартиры. Жильцы обратились с коллективным письмом в проектный офис «Акмола – Адалдык аланы» и попросили организовать рабочую встречу с уполномоченными госорганами, собственником земельного участка, прилегающего к их домам, для рассмотрения вопроса закон­ности и целесообразности строительства административного здания.

В маленьком дворике на крохотном «пятачке» я встретился с членом инициативной группы Дамиром Мажитовым и некоторыми жильцами домов, которые довольно эмоционально высказались по поводу происходящих событий.

– Все началось в первых числах июня с объявления о проведении общего собрания жильцов, – рассказывает Дамир. – На нем мы узнали, что еще в начале 2016 года некий предприниматель выкупил земельный участок в нашем дворе, который затем, 2 года спустя, перепродал. И все это без ведома жильцов! С помощью нанятого юриста удалось выяснить: территорию городской акимат сдавал в возмездную аренду… А потом по ее периметру на площадке 15 х 15 метров, где новый владелец вознамерился выстроить 3-этажное офисное здание, появились ограждающие столбы. Тогда, собственно, и разгорелся конфликт. Дело в том, что из-за ограждения к газгольдеру не смогла проехать газозаправочная машина, и дома остались без голубого топлива. Тогда все закончилось тем, что возмущенные жильцы демонтировали столбы.

После этого спонтанно образовавшаяся инициативная группа начала «хождения по мукам» – жильцы обращались в городской акимат, маслихат, областной филиал партии «Nur Otan», прокуратуру, другие инстанции, но какого-то конкретного завершения история не получила.

– Когда узнали, что будущий застройщик «выбил» в акимате все разрешения на строительство, начали активно действовать, старались привлечь внимание общественности города, – говорит Дамир Мажитов. – В этом нам активно помогали местные СМИ, и мы благодарны им за поддержку. Приезжали съемочные группы областного телевидения, информационных агентств «Синегор KZ», «Кокшетау Today», в Instagram демонстрировалось наше обращение к Главе государства. При этом журналисты в своих материалах говорили о том, что в подобной ситуации обязательно должны проводиться общественные слушания, а сами строительные работы можно начинать только с согласия жильцов. В итоге строительство офиса заморозили. Однако всех нас интересует, каким образом так получается, что предприниматели получают разрешение на самовольное строительство в жилых кварталах, находящихся в самом центре Кокшетау, а люди, в них проживающие, об этом ничего не знают?

– Действительно, для нас оказалась полной неожиданностью новость о строительстве офисного здания во дворе, где и без того негде развернуться, – возмущенно говорит местная жительница Мария Самсонова. – Я и так боюсь детей во двор выпускать, тротуар у дома, по сути, хотят превратить в проезжую часть. А если это здание построят, то нам даже к мусорным контейнерам невозможно будет пройти.

– Я живу в этом доме 32 года, выросла здесь, – говорит другая жительница – Надежда Байбурина. – У нас в квартирах многие годы было холодно, только в последнее время теплоснабжение улучшилось. А если, не дай бог, построят офисное здание, то опять не будет хватать теп­ла, да и с водоснабжением на верхних этажах шестиэтажки могут возникнуть проблемы.

– В таком месте любой предприниматель не прочь построить для себя здание. Ведь все коммуникации подведены, можно без проблем подключиться к теплу, воде, электричеству, поэтому такие участки представляют собой лакомый кусочек, – подтверждает слова соседки Дамир Мажитов. – Говорят, застройщик планирует открыть в цокольном этаже новый магазин. Как будто через дорогу от нас нет ЦУМа и массы других торговых точек... А как, интересно, к этому зданию будут подъезжать машины, если его парадный вход будет выходить прямо на Аллею Славы? Просто возмутительно: как можно додуматься до того, чтобы разрешить строительство именно здесь!

Что касается позиции проект­ного офиса «Акмола – Адалдык аланы», в который члены инициативной группы обратились как в последнюю инстанцию, то, по словам его руководителя, внештатного советника акима области Самиры Тайтеновой, в настоящее время офис направил соответствующее письмо в городскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку правомерности выделения акиматом, без учета мнения жителей, земельного участка в их дворе под строительство офисного здания. Прокуратура, в свою очередь, перенаправила обращение жильцов в уполномоченные органы.

Строительство этого здания, по мнению членов инициативной группы, может повлечь за собой снижение теплового режима в близлежащих много­квартирных домах, увеличить нагрузку на водопроводные и канализационные сети.

В своем письме уже в адрес областного акимата, руководства Антикоррупционной службы по Акмолинской области, акимата и маслихата города активисты обратили внимание на низкую эффективность работы народных избранников в своих округах по представлению интересов избирателей.

Надо сказать, что подобные конфликтные ситуации, когда сталкиваются интересы местных жителей и бизнесменов в ходе строительства различных объектов, возникают нередко. Это подтвердила в нашей беседе председатель общественного совета по защите прав предпринимателей региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Валентина Геращенко.

– Да, действительно, такое в нашей практике встречается регулярно, – говорит Валентина Сергеевна. – Мы по долгу службы, разумеется, всегда и всемерно отстаиваем интересы представителей бизнеса. Но в ситуациях, подобной той, о которой идет речь, есть немалая доля вины местных властей, допускающих нарушение законов. Не случайно поэтому, к примеру, после разбирательств на заседаниях нашего совета был уволен бывший руководитель городского отдела архитектуры за несоответствие занимаемой должности в связи с нарушениями законодательства, а в отношении нынешнего главного архитектора Кокшетау департаментом Агентства РК по делам госслужбы по Акмолинской области возбуждено дисциплинарное производство.

В Кокшетау в последнее время наблюдается настоящий строи­тельный бум, что, безусловно, не может не радовать. Вводится много жилья и офисных зданий, стремительно застраиваются ранее бесхозные пустыри. При этом особенно активно те же офисы строят именно в центре, урезая и сокращая при этом дворовые территории, где ранее располагались игровые и бельевые площадки.

Таких примеров можно привести немало. А с учетом того, что вместе со строительством разных объектов стремительно растет и число автовладельцев, приходится констатировать: жители многих жилых кварталов Кокшетау совершенно обоснованно жалуются на то, что живут и в тесноте, и в обиде.