Свой отказ от вакцинации объяснила главный санврач Нур-Султана
Вакцинация от коронавируса стартовала накануне в Казахстане. Вместе с медиками первыми привились главы регионов, вице-министры здравоохранения и главный санврач страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Как отметил Ерлан Киясов, если вакцину от COVID-19 получат более 50% казахстанцев, то вскоре удастся вернуться к жизни без ограничений. К слову, прививку делают в два этапа с перерывом в три недели. Такова особенность российской вакцины "Спутник V". Также с апреля в Минздраве намерены вакцинировать уже отечественным QazCovid-in-ом.
"Некомфортных ощущений я не испытываю. При вас вскрывались эти коробки. При вас вскрывалось, из морозильной камеры вытаскивался этот флакон. Все вы видели, все вы наблюдали, что здесь никаких манипуляций посторонних не проводилось. Все в рамках действующих инструкций", – отметил главный санврач РК Ерлан Киясов.
Он подчеркнул, что вакцинация будет исключительно бесплатной и добровольной. К слову, только в столице запланировали привить от коронавируса 700 тысяч человек. На это направят три миллиарда тенге. В рядах отказавшихся от антиковидной вакцины – главный санитарный врач Нур-Султана. Сархат Бейсенова объяснила свое решение.
Сархат БЕЙСЕНОВА, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ г. НУР-СУЛТАН:
"У меня ребенок маленький, на грудном вскармливании, это является одним из противопоказаний. Помимо этого, буквально на днях случай КВИ был в нашем коллективе, то есть я еще являюсь контактным лицом в этой ситуации. Как пройдет у меня время, не будет противопоказаний, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии в прививочном кабинете", – отметила главный санврач Нур-Султана.
За 10 месяцев в Казахстане заразились 187 тысяч человек, две с половиной тысячи больных скончались. Сейчас лечатся от коронавируса 28 тысяч пациентов.