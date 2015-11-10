​Свой цемент

«Компания «Гежуба Групп Цемент КО ЛТД» известна не только в Китае, но и за пределами страны. Она входит в список лучших компаний по производству цемента», – отметил на церемонии подписания договора о создании СП аким области Крымбек Кушербаев, выразив благодарность президенту ТОО «Корпорация «Дан Аке» Даулету Турлыханову за привлечение инвесторов в лице китайских коллег. Со своей стороны руководитель региона пообещал создать все необходимые условия для плодотворной реализации важного проекта.

По данным ТОО «Корпорация «Дан Аке», к постройке цементного завода СП «Гежуба – Шиели Цемент» намерено приступить уже в феврале 2016 года. Проектная мощность производственного комплекса, на котором будут открыты более 400 вакансий, составит до 1 млн тонн цемента различных марок в год. В то же время китайские партнеры отметили как отличную сырьевую базу для успешной работы будущего цементного завода, так и созданные для инвесторов в Казахстане благоприятные условия в реализации совместных проектов.