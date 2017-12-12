​Своя икра

В селе Уштобе Бухаржырауского района – вдали от моря и рек – разводят «домашних» осетров.

О проекте было заявлено в региональной «дорожной карте» еще в 2013 году. А через два года разработанная латвийскими специалистами ферма с технологией управляемого замкнутого водоснабжения вошла в строй. Ее появление обошлось инвесторам в 583,7 млн тенге.

Ныне рыбоводческая ферма объявила о развитии еще одного направления – икорного. Производители определили сроки реализации проекта: в супермаркеты и рестораны натуральная черная икра под маркой «Сделано в Казахстане» поступит уже через год.

Для развития нового направления предприятие привлекает международных технологов. На ферме планируется выпус­кать 500–1 000 кг пищевой икры в год.