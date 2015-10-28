Своя, национальная платежная система 545 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Как сообщила пресс-служба регулятора, проект реализуется в целях «обеспечения стабильности и повышения эффективности функционирования отечественного платежного рынка».

Задача системы – обеспечение безопасности и бесперебойности проведения операций, совершаемых с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов, оптимизация действующей схемы прохождения межбанковских расчетов внутри республики. Планируется запустить независимую платежную платформу для оказания операционно-клиринговых услуг по обработке их карточных операций. Проект не предполагает создания общебанковского процессингового центра. Как отмечается в сообщении НБ РК, внедряется новый механизм, призванный обеспечить обработку и прохождение платежей между казахстанскими банками по операциям их клиентов – держателей платежных карточек внутри страны. Всем банкам гарантируется равный доступ к услугам системы.

Создание системы планируется на базе РГП «Казах­станский центр межбанковских расчетов НБ РК». Участие банков в ней будет добровольным. Согласно «дорожной карте» НБ РК, запуск системы ожидается в III квартале 2016 года. Тестовые работы по ее эксплуатации начнутся в конце первого полугодия следующего года. В ближайшее время планируются разработка и принятие необходимых нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и механизм функционирования системы.



