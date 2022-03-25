Как оказалось, моржи как вид не только предпочитают холодную воду, снег и лед, но могут петь, играть на домбре и танцевать.

Конечно, если они не моржи, но «моржи», а на дворе подходит к концу первый после зимы месяц наурыз, неся в народ веселый одноименный праздник весеннего равноденствия. Что дружно и подтвердили члены столичного клуба любителей зимнего плавания «Бодрость», проведя первое постковидное массовое мероприятие.

Погода радовала утренним обильным снегопадом и приятной температурой (минус шесть градусов). Так что можно было не кутаться в шубы и пальто, а обойтись национальными одеяниями, а то и футболками с логотипом клуба на спине.

Как у нас водится, старейшины и ветераны сказали слова благословения, и праздник начался. Все своими силами: кюй на домбре, народный танец «Қамажай» и гимн клуба.

– Холодно, холодно, но ничего, – рефреном раздавалось над рекой, – ведь рядом с тобой мне горячо!

Потом были другие танцы, в том числе татарский и популярный қара жорға, силач Руслан Мамбетов гнул гвозди и разбивал кирпичи. Все перемежалось стихийными фотосессиями. Вели праздник Альфия Акилбаева и Талгат Калыков (Альфия один из авторов песни-гимна). В общем, было весело.

Затем народ частью отправился к столу с наурыз-коже, баурсаками и другими приятными угощениями, частью – в раздевалку. А у меня появилась возможность переговорить с некоторыми участниками. Как поведал председатель Азамат Докумбаев, клуб в городе существует с 50-х годов прошлого века. Локации менялись, оставаясь в пределах городского парка, а в 2016 году одна известная строительная фирма подарила нынешнее здание. Активных «моржевателей» насчитывается примерно 80 человек возрастом от 5 до 83 лет. Самых разных профессий: юрис­ты, предприниматели, служащие, военные… Думал я, что женщин больше, чем мужчин, но ошибся: «прекрасной половины» именно половина.

Старейший член клуба – Мэлс Молдагалиев. Мэлс-ага, как его здесь называют, еще тот юморист. На вопрос, сколько занимается зимними купаниями, отвечает, что всего год (хотя знаю, что более 40), а на мое удивление по поводу возраста (не признал столь почтенного) говорит, что в холодильнике сохранился. А вот и «морж»-неофит Болат Рахимов. Новичку 76 скоро, между прочим. Это его первый сезон. Утверждает, что тянет его сюда: хорошая аура, чистые люди. Охотно верю. Считается, что если человек пришел в клуб, преодолел себя, то уже не уйдет. Скорее, приведет еще кого-нибудь. Вот Азамат приобщил и девятилетнего сына Жантемира.

Начинается сезон в декабре, когда лед достигает толщины 15 сантиметров. Тогда и устраивается прорубь. Своими силами, естественно. Оборудуется сходнями, ограждениями. На это членские взносы расходуются. А также на чаепития. Это традиция. Хорошо «заходит» чаек после купания!

Но вот пауза закончилась. Снегопад прекратился. Даже солнышко проглядывает. Народ переоделся. Кто-то отправился на пробежку, а кто-то прямиком к купели. Толщина льда к концу марта превысила 50 см. Купаться и купаться бы, да сезон, увы, заканчивается. Еще неделя, две и все. Весна вступит в свои права. Но «моржи» не унывают. Пройдет ледоход, вода очистится, и можно продолжать. А пока Наурыз! Новый год, однако!