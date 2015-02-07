Своя продукция свежее! Свежий выпуск 559 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Около 70% доли всей выпускаемой предприятием продукции занимает мороженое, кроме этого, компания занимается заморозкой полуфабрикатов, планирует освоить выпуск лапши быстрого приготовления, заморозку зелени.

– Сегодня весь мир стремится употреблять здоровую пищу, поэтому замороженные овощи, грибы, зелень востребованы на рынке. Думаю, что нашим фермерам надо увеличивать площади выращивания этих продуктов, – считает бизнесмен, который работает на этом рынке более десяти лет.

Не секрет, что сегодня люди стали более рационально относиться к своему питанию. Компания старается работать в сегменте эконом-класса и предлагать свою продукцию более широкому кругу потребителей. Сегодня одна из главных задач, стоящих перед ней, – наладить связи с производителями отечественной сельхозпродукции для ее дальнейшей заморозки.

– Ведем переговоры с фермерами из Южно-Казахстанской области, хотя есть большой потенциал у Алматинской области, но, увы, здесь мало сырья, – сетует предприниматель. – А ведь рядом мегаполис, и это большой рынок, где есть всегда спрос на качественную и недорогую отечественную продукцию.

Основной вид сырья, с которым работает предприятие, – молоко, предпочтение отдается только натуральному, но из-за его нехватки завод работает с перерывами.

– Надо признать, что в радиусе 100–150 километров вокруг Алматы нет молока в том количестве, которое требуется для переработки. Мы готовы покупать и перерабатывать большие объемы, наша закупочная цена 105 тенге за один литр, – отметил В. Пак.

Увы, с ростом мегаполиса исчезли пригородные хозяйства, которые содержали племенной скот и поставляли в город несколько тонн натурального молока в день.

По словам руководителя, уверенно чувствовать себя на рынке и идти вперед прежде всего способствуют инструменты государственной поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», включающей пункты «Өндіріс-1» («Переработка») и «Өндіріс-2». Руководитель предприятия убеж­ден, что бизнес получает существенную помощь от государства, что немаловажно для производств.

– Мы общаемся с бизнесменами из многих стран ближнего и дальнего зарубежья, и могу сказать, что нигде таких льготных условий для развития предпринимательства нет, – делится мой собеседник. – Ставки, которые предлагают Европейский банк развития, Всемирный банк, выше. Даже в странах ОАЭ самая низкая ставка кредита равна 7%.

Обсуждая вопросы интеграции и конкуренции в условиях Евразийского экономического союза, он отметил положительные стороны и минусы. Предприниматель считает, что издержки связаны с тем, что все новое познается в процессе работы. И обратил внимание на тот факт, что в России законодательство в области пищевой промышленности отличается от казахстанского. Надо признать, что оно более жесткое.

– В этом мы убедились, тесно работая с российским институтом питания. К примеру, проблемы ГМО. В Казахстане нет лабораторий, которые могут проверить их наличие, – говорит В. Пак. – И в целом требования у соседей к безопасности жесткие. Даже если вы указали на продукции не в той последовательности состав мяса в пельменях в зависимости от его количества, на производителя подают в суд. Ежегодно посещаем международную выставку «Мир холода» в Москве и стараемся быть в курсе всех новшеств в этой сфере.

Наш разговор с бизнесменом состоялся на презентации инструментов поддерж­ки бизнеса, которые разработал холдинг «Байтерек». Мой собеседник поделился своим видением того, каков механизм исполнения этих инструментов поддержки. К примеру, фонд поддерж­ки предпринимательства «Даму» проинформировал бизнесменов о программе модернизации инфраструктуры предприятий, которая называется «прямое финансирование». Для этого требуется предоставить всего два документа – ПСД и госэкспертизу. После чего государство выделяет средства на эти цели.

– Воодушевленный этой информацией, я пришел в акимат и сообщил, что в связи с расширением производственных мощностей нам необходимо строить дополнительную электрическую подстанцию. Но когда я узнал о многоступенчатом процессе в разных ведомствах, то был озадачен. На это уйдет больше года. Мы не можем ждать год, тем более что у нас сезонный бизнес, на мой взгляд, необходимо упростить все эти процедуры, – поделился он своим мнением.

Как известно, перерабатывающая отрасль является одной из приоритетных секторов, и потому нужны все условия, чтобы отечественный производитель мог наравне конкурировать с зарубежными поставщиками продукции. Ведь казахстанский продукт всегда более свежий и качественный.



