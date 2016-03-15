Своя служба контроля вводится в алматинских автобусах Green Bus
Талгат Исенов
В Алматы функция по проверке регистраций поездок картами и проездными "ОҢАЙ" на маршрутах, закрепленных за ТОО GreenBus Company, передана сотрудникам данной компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Транспортного холдинга города.
"Сотрудниками "ОҢАЙ" проводится работа по проверке в целом: водителей и контролеров на всех городских маршрутах, включая Green Bus, пассажиров на факт регистрации поездки на других маршрутах. На контролерах Green Bus будет специальная отличительная форма. Процесс проверки аналогичен процессу проверки контролерами "ОҢАЙ" – с помощью специальных ручных терминалов", – уточняется в сообщении.
Как уверяют в компании, при возникновении спорных ситуаций с контролерами ТОО Green Bus Company пассажиры могут напрямую обратиться в Центральную диспетчерскую службу фирмы.
Напомним, ранее в связи с убыточностью имущественный комплекс ТОО "Алматыэлектротранс" был передан в доверительное управление ТОО Green bus company без права последующего выкупа сроком на пять лет на условиях, что доверительный управляющий выполнит ряд мероприятий.