​Свою лепту внес и дождь

Старые болячки казахстанского футбола в играх на международной арене – пропускать голы на последних минутах – к сожалению, проявились во встрече «Кайрата» с командой «Маккаби» из Тель-Авива. Счет встречи – 1:1. Все-таки обидно пропускать мяч в добавленное время. Но если взглянуть на ситуацию объективно, то ничья с таким мастеровитым клубом даже благо для нас – казахстанцы ведь вполне могли и уступить.

Алматинцы в чемпионате Казахстана сейчас играют выше всяких похвал, но вот что касается еврокубков... В принципе, наши футболисты бились до конца. Выложились полностью. Забили три гола, два из которых почему-то не засчитали арбитры из Финляндии. Но все же и соперник был очень силен.

Большое спасибо хотелось бы сказать Андрею Аршавину, забившему гол на 29-й минуте. До этого алматинцы действовали очень уверенно, но, пропустив результативную атаку, резко взвинтили темп и израильтяне. Возможно, в тот момент представители казахстанского клуба поняли, какая команда им противостоит (кстати, в прошлом году «Маккаби» играл в групповом этапе Лиги чемпионов), и даже, показалось, немного были ошарашены данным фактом. Добавил сложностей встрече и дождь, который нещадно поливал соперников.

Вторую половину игры «Кайрат» предпочел проводить в оборонительном режиме. И поначалу все шло хорошо, но на 92-й добавленной минуте своим мастерством блеснул Йосси Бенаюн – капитан и рекордсмен сборной Израиля по количеству матчей, а также бывший игрок именитых мировых клубов – «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала».

С сожалением приходится констатировать, что у «Кайрата» в ответной игре в Тель-Авиве будет гораздо меньше шансов пройти в следующий этап. К этому можно добавить и отсутствие в составе алматинцев их капитана Бауыржана Исламхана, который, как кажется, получил слишком строгое наказание от арбитров в виде красной карточки.

«Кайрат», сыграв вничью с «Маккаби», потерял, кроме того, прежние позиции клубного рейтинга UEFA, опустившись с 228-й на 231-ю позицию. То же самое произошло и с «Астаной», которая, не добившись победы в Вильнюсе над местным «Жальгирисом» в рамках Лиги чемпионов, опустилась с 121-й строчки на 122-ю. А ведь эти рейтинги идут в зачет всех казахстанских клубов.